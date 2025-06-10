外籍船員的家　高雄前鎮漁港船員會館開幕

高雄市前鎮漁港船員會館去年2月就落成，到今天總算正式全面開幕啟用並進行揭牌。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月10日電（記者 蔣繼平）斥資將近新台幣5億元打造的高雄市前鎮漁港船員會館，去年2月落成後僅1、2樓開張營運，3、4樓旅館部門遲未開放營運，遭藍營民代批評是“五星級蚊子館”。經過漁業署委外招標，由高雄在地漁業企業主導的“逸泰國際公司”承接旅館經營，“農業部”今日揭牌。主打平價住宿，補足外籍船員返港休憩需求，一般民眾也可入住。



高雄前鎮漁港是台灣重要遠洋漁業基地，為提升漁港服務品質，由“漁業署”編列新台幣4.05億元建置的“前鎮漁港船員會館”10日正式全面開幕啟用。會館去年4月開放1、2樓的商店及休憩區，3、4樓的旅館部則於本次啟用。可完善外籍船員住宿、休憩等全方位照顧，打造人本友善漁港。



活動由“農業部次長”黃昭欽、“漁業署署長”王茂城、民進黨籍高雄市長陳其邁共同主持，美國在台協會高雄分處副處長顧杉明、印尼經濟貿易代表處處長Arif Sulistiyo等人也出席。現場除來自遠洋漁業公協會及漁會團體代表，也有印尼、菲律賓等外籍船員實地住宿體驗。



會館1樓設有便利商店與餐飲店；2樓設有淋浴間、撞球間、桌球室、祈禱室及 Wi-Fi 等免費設施；3、4樓旅館區則提供60間雙人房與4間四人房，最多可容納136人入住。住宿價格方面，雙人房平日新台幣1480元，假日價1780元；四人房平日2380元，假日2680元，一般民眾也可住宿，價格都一樣。



“農業部”表示，前鎮漁港每年有逾1萬5千人次的外籍船員隨船返港進行卸魚及整補作業，船員會館服務以外籍船員為對象，平均每日服務人次達300人。另外，前鎮漁港西岸碼頭已完成免費無線網路建置，船員可於岸邊或船上即時聯繫家人，減輕思鄉之情。



由於前鎮漁港船員會館早在去年2月正式落成並由高雄區漁會承租營運，不過因3、4樓經營旅館需申請旅館登記及成立公司，歷經3次招商失敗，漁會決定放棄經營，改由漁業署委外招標。因為自從啟用後一年遲未開放旅館設施，今年2月被國民黨籍高雄市議員許采蓁批“五星級會館”淪為“五星級蚊子館”。