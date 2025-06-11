許文忠：中美關稅談判成條件？台灣態勢險峻

南投暨南國際大學國際企業學系副教授許文忠。（中評社 方敬為攝） 中評社南投6月11日電（記者 方敬為）美中於6月9日在倫敦展開新一輪貿易談判，南投暨南國際大學國際企業學系副教授許文忠接受中評社訪問表示，鑒於談判前中美領袖通話特別觸及台灣問題，台灣是否成為這次雙方談判的條件之一，值得關注，尤其美國目前在經貿上更需要中國合作，中國大陸是提條件的一方，當台灣成為談判條件，未來很可能會承受政經方面的雙面夾擊，態勢險峻。



許文忠，擁有英國里茲大學（University of Leeds）國際企業所博士、中國社科院工業經濟所博士學位，研究領域包括國際企業、海外直接投資、中小型企業成長、經濟金融等。



美國與中國9日在英國倫敦展開新一輪貿易談判，美國商務部長盧特尼克稱雙方會談“富有成果”。美國總統特朗普對談判持正面態度，表示目前進展順利，他“從倫敦的團隊那邊收到的全是好消息，我們談得不錯，但中國不好對付。”並未透露談判的具體內容。雙方於10日接續談判。有消息指出，美願放寬部分出口管制，但是輝達（NVIDIA）H2O晶片除外。



許文忠表示，這次美中貿易談判緊接在兩國領袖的通話之後，要注意的是，中方曾特別提及“美國應當慎重處理台灣問題”，台灣在大國博弈中恐怕難以獨善其身，尤其當中國大陸掌握優勢時，談判從來不只一張牌可以博弈，台灣問題正是中方手中可隨時亮出的關鍵籌碼。



許文忠指出，從中國大陸的角度來看，當前美中貿易失衡局面顯然站在中國一方。美國對中貨物貿易逆差在2024年達近3000億美元，供應鏈與製造業的高度捆綁，讓美國在加徵關稅之後仍難以立即回本。而中國則早已布局稀土、電動車電池等前沿產業，“掐住了美國喉嚨”。因此，中國是提條件的一方，後續向將談判場域從關稅轉向政治層面，不無可能，台灣議題正是在這樣的戰略考量會被提出。

