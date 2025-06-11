許文忠：特朗普失信衝擊美國霸權促多極秩序

南投暨南國際大學國際企業學系副教授許文忠。（中評社 方敬為攝） 中評社南投6月11日電（記者 方敬為）最新數據顯示，美國國債總額已攀升至前所未有的36.2兆美元。南投暨南國際大學國際企業學系副教授許文忠接受中評社訪問表示，美國總統特朗普為了平衡赤字，對外以對等關稅作為操作槓桿，卻導致美國誠信盡失，加速美國從世界舞台的核心邊緣化，美國霸權未來將受到挑戰，全球供應鏈與經濟權力的重心正悄悄向東方與南方轉移，促成多極秩序。



許文忠，擁有英國里茲大學（University of Leeds）國際企業所博士、中國社科院工業經濟所博士學位，研究領域包括國際企業、海外直接投資、中小型企業成長、經濟金融等。



有關美國對等關稅政策對國際經貿的影響，許文忠表示，特朗普的關稅政策是美國本位主義的貿易戰，相關政策不僅無法重振美國，反而讓這個曾經無往不利的超級強權顯露出衰退的真實面貌。



許文忠指出，特朗普政府發動對中國等國家的高關稅政策，原意是打擊他國出口、迫使製造業回流美國，實則是一場“自我通膨”的災難。美國高度仰賴進口中間財與原材料，從日用品到半導體生產設備，幾乎都與全球供應鏈環環相扣。提高關稅最終無法由中國或他國承擔，最終由美國本土企業與消費者吞下成本，轉嫁為商品價格上漲、企業生產成本增加與民眾生活負擔提高。這類輸入性通膨對美國經濟造成的是長期結構性的打擊，而非短期的競爭保護。



他說，當生產成本居高不下時，即使美國藉由逼迫他國貨幣升值來“削弱對手出口競爭力”，也無法抵銷自身生產成本過高的問題。“強關稅＋高成本＝自毀競爭力。”



許文忠指出，雖然特朗普與拜登均試圖透過“關稅武器”逼迫他國讓步，但現實是，美國在多邊貿易談判中早已失去往日威望。全球主要經濟體，包括歐盟、東盟、中國，對美國的貿易威脅不再買帳，甚至採取報復性關稅。這導致美國企業在全球採購所需原料與中間財時面臨障礙，加工生產鏈斷裂，產品無法如期完成，出口競爭力大幅滑落，訂單自然流失。

