陳其邁體驗投籃機　分數墊底慘輸外籍船員

民進黨籍高雄市長陳其邁投籃機分數墊底，遊戲結束後主動與分數最高的外籍船員握手。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月10日電（記者 蔣繼平）斥資近新台幣5億元打造的高雄市前鎮漁港船員會館10日由“農業部”舉辦正式全面開幕啟用活動，並安排體驗遊憩設施“投籃機”，不過上陣的5人當中，出席的民進黨籍高雄市長陳其邁分數墊底，而分數最高的則是外籍船員，遊戲結束後陳其邁也露出靦腆笑容與外籍船員握手，相當有風度。



高雄前鎮漁港是台灣重要遠洋漁業基地，為提升漁港服務品質，由“漁業署”編列新台幣4.05億元建置的“前鎮漁港船員會館”10日正式全面開幕啟用。會館1樓設有便利商店與餐飲店；2樓設有淋浴間、撞球間、桌球室、祈禱室及 Wi-Fi 等免費設施；3、4樓旅館區則提供60間雙人房與4間四人房，最多可容納136人入住。



活動由“農業部次長”黃昭欽、“漁業署署長”王茂城、民進黨籍高雄市長陳其邁共同主持，美國在台協會高雄分處副處長顧杉明、印尼經濟貿易代表處處長Arif Sulistiyo等人也出席。現場除來自遠洋漁業公協會及漁會團體代表，也有印尼、菲律賓等外籍船員實地住宿體驗。



開幕活動結束後隨即安排體驗2樓遊憩設施，眾人走到“投籃機”前，在主持人引導下，黃昭欽、陳其邁、顧杉明、Arif Sulistiyo等人進行投籃機體驗，現場也找來一位外籍船員一同參與，進行大約1分鐘左右的遊戲時間。最後成績揭曉，外籍船員獲全場5人當中最高分51分，陳其邁則墊底僅拿到19分。遊戲結束後陳其邁也露出靦腆的笑容，並主動向外籍船員的握手致意，展現運動家的精神。



由於高雄前鎮漁港從1968年開港啟用後，超過50年未曾對漁港設施整建。陳其邁在開幕致詞時提到，他最感謝前“行政院長”蘇貞昌2019年10月視察前鎮漁港後，指示推動“前鎮漁港建設專案中長程計劃”並核定新台幣81億元預算，用來改善漁業碼頭、下水道建設、多功能船員會館等。



因“前鎮漁港建設專案中長程計劃”在2024大選期間還曾引發藍綠口水戰，陳其邁也說，當初被外界誤解為何要花新台幣80億改造，但北農就花了200億。陳其邁強調，硬體蓋好，軟體很重要，他希望海洋局多辦活動，讓外籍船員有機會參與各種家鄉味的活動，他指示每年要投入300萬元辦活動。