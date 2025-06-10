台灣人口連17個月負成長　新生兒創新低

各月折合年粗出生率、粗死亡率變動趨勢。（照片：台內政部網站） 中評社台北6月10日電／台“內政部”10日發布最新人口統計，5月出生僅8433人、為歷年單月最低的出生人數，既上月首次創單月新低後，又續探底；而5月死亡人數約1.5萬人，全台已連續53個月“生不如死”，折合年自然增加率為千分之-3.5，且各縣市無不一例外、死亡人數皆超過出生數，致全台總人口已連17月下跌至2335.5萬人。



“內政部”指出，今年5月出生數8433人，約每5.3分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為千分之4.25，已連續2個月都創下歷年來單月出生人數最低的月份，相比去年同期出生人數大幅減少24.49%、少了2735個新生娃。



而5月死亡數為15382人，平均約每2.9分鐘死亡一個人，折合年粗死亡率為千分之7.75，單月死亡比出生多了6949人，全台已連續53個月“生不如死”，全台各縣市自然增加率皆為負成長，全台以嘉義縣折合年自然增加率-9.66最低、六都則是台南市-5.24最低。



若單就出生率來看，六都則以新北市折合年粗出生率千分之3.53為最低，台南市折合年粗出生率千分之3.54次低；而桃園市折合年粗出生率則是千分之5.07為六都最高、台北市千分之4.91次高。



此外，不只自然增加率負成長，社會增加率也已連續3月負成長，今年全台5月遷入人口為121014人，略低於遷出人數123869人，使全台總人口自2023年底以來連17月下滑，從2,342萬人一路降至2,335.5萬人。



就整體人口年齡結構來看，台灣將今年邁入老年人口佔比逾20%的“超高齡社會”。截至今年5月底，全台幼年（0～14歲）人口佔比為11.65%；而“工作年齡人口（15～64歲）”也不及7成，約1607萬人、占68.8%；65歲以上老年人口數則續增至456萬人，佔比19.5%。



其中，各縣市65歲以上老年人口比率最高以台北市、嘉義縣並列第一，佔比均高達23.56%，而0～14歲幼年人口比率最高為新竹市15.4%；至於“工作年齡人口”，仍以台北市占比最低、15～64歲人口只佔64.3%，甚至20～49歲的人口，也僅38.27%，是全台唯一在該年齡類別項目占比不及4成的城市。