台美商會避談核電　鼓勵台官方能源多元化

台灣美國商會會長銀丹（Dan Silver）。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月10日電（記者 鄭羿菲）核三廠5月17日除役，台灣邁入無核能源，台灣美國商會10日公布的“2025台灣白皮書”雖提及能源引起會員重大關注，但商會會長銀丹（Dan Silver）被問及核能立場時，僅數度強調，比起電力的來源，在台美企會員更重視穩定、可預測性。我們對能源技術採取中立立場，但也鼓勵台灣政府，用開放態度面對能源的多元化。



美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言曾數度提及，美國可為台灣提供全方位能源解決方案，包括核能。



台灣美國商會10日上午召開記者會，由台灣美國商會會長銀丹（Dan Silver）、商會執行長魏凱（Carl Wegner）發布“2025台灣白皮書”。



Carl Wegner表示，台灣美國商會有500位會員，涵蓋許多不同能源產業的公司，我們希望看到的是一個更穩定、更可預測性的能源供應體系，至於要怎麼達成這樣的目標、使用什麼能源形式，商會並不會提出評論。



Dan Silver指出，美企會員在前一年對能源議題的關注還排在第三名，但現在已提升到第一名了，能源是台灣政府在未來1年到3年應優先處理的議題。我們對使用何種能源技術，無論是核能或其他能源，都持相對中立的態度，但我們確實期望能源供應能以合適的速度持續成長。台灣需要確保穩定的電力供應、價格透明化，與電價變動的可預測性



Dan Silver強調，比起能源種類的偏好，美企會員更關心整體的電力規劃，政府應採取一切可行的措施，來確保足夠的能源供應，以應對產業成長。我們也鼓勵台灣政府，用開放的態度面對能源的多元化。

