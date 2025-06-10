提升洛杉磯旅遊警示？台官方：持續評估

台“外交部”發言人蕭光偉。（中評社 資料照） 中評社台北6月10日電／美國加州洛杉磯抗議衝突加劇。台“外交部”今天表示，目前衝突地點主要涵蓋市中心和派拉蒙市，這些地方並不是台灣僑民主要僑居地點，也沒有聽聞有台灣人涉入衝突。不過仍呼籲民眾和僑胞盡量避開衝突和警戒區，也會持續掌握相關情形，對旅遊警示做必要的評估。



美國總統特朗普近日下令派遣2000名國民兵進駐加州洛杉磯，以鎮壓因聯邦掃蕩非法移民而爆發的街頭抗議，引發憲政爭議。加州州長紐森強烈抗議此舉違憲，並要求撤軍與歸還指揮權。抗議者與國民兵不斷發生衝突，當地的動亂也持續升級。



台“外交部”發言人蕭光偉今天在例行記者會中回應媒體詢問表示，有關洛杉磯當地的衝突事件，“外交部”這幾天都持續在密切觀察，也立即透過台駐洛杉磯辦事處就近了解及掌握相關情勢的發展。



蕭光偉說，目前衝突地點主要涵蓋的是洛杉磯的市中心，還有派拉蒙市，這些地方實際上並不是台灣僑民主要的僑居地點，台駐處了解之後，也沒有聽聞有台灣人涉入這次的衝突情況當中。



此外，蕭光偉指出，台灣駐洛杉磯辦事處的辦公大樓所在地點，跟衝突地區有相當的距離，對於前往駐處要申辦領務案件的民眾或是僑胞來說，實際上影響應該是相對有限。



不過，蕭光偉強調，“外交部”還是要建議，近期如果有打算要前往駐處的民眾或是僑胞，還是應該要盡量的避開有衝突的洛杉磯市中心和相關抗議地區，或者是警戒區域。



媒體也關切是否會發布旅遊警示？蕭光偉表示，“外交部”跟台駐外館處都會就這個案件持續的關切跟掌握相關情形，並做必要的評估，如果有進一步的消息，“外交部”會隨時對外說明。