萬海貨輪印度海岸起火2台灣人失蹤　搜救中

萬海航運WAN HAI 503號貨輪9日上午在印度西海岸喀拉拉州外海起火，目前有4人失蹤。（照片：Indian Coast Guard臉書） 中評社台北6月10日電／萬海航運旗下“WAN HAI 503號”貨輪9日上午在印度西海岸喀拉拉州外海起火，目前有4人失蹤，包含2名台灣人。台“外交部”10日表示，印方已加派船隻及飛機投入搜救行動，目前仍持續進行中，將提供必要的協助，也會持續密注搜救進度，全力維護台商及民眾人身安全與權益。



WAN HAI 503號貨輪是從斯里蘭卡首都可倫坡駛往印度孟買途中失火，近50個貨櫃因爆炸掉入水中，船長緊急下令棄船並發布求救，船上有22名船員，目前仍有4名失蹤，其中2人為台灣籍船員，1名印尼人及1名緬甸人。



台“外交部”發言人蕭光偉今天在例行記者會中回應媒體詢問時救援進度時表示，萬海航運旗下的“WAN HAI 503號”，是於6月9日上午在印度西海岸喀拉拉州外海起火，4名失蹤的船員中有2人為台灣人。



蕭光偉說，台駐孟買辦事處在獲悉之後，已於第一時間聯繫印度海巡隊第四區總部掌握狀況，並促請全力救助，特別是要持續搜尋下落未明船員。



蕭光偉指出，印方除了在9日當天出動海巡、海軍機艦，以及協調附近鄰近船隻馳援，成功援救18個人之外，也在9日傍晚，加派船隻以及飛機投入相關的救援行動，目前仍在持續進行當中。



至於台駐孟買辦事處，蕭光偉說，在這個過程當中，也與萬海航運印度辦公室保持密切聯繫，除了向當事的船員以及家屬表達關懷之外，另外，也將配合萬海航運提供必要的協助，包括後續的行政事宜，還有船員的臨時安置、醫療服務，以及後續返回台灣的相關情形。



蕭光偉強調，關於這個案件，“外交部”將持續的關注相關的搜救進度，也會和印方的相關搜救單位保持密切聯繫，全力維護我們船員以及台商的人身安全以及相關的權益。