綠議員端四款漢堡喻接棒人　侯友宜曝最愛

新北市長侯友宜。（照：侯友宜臉書) 中評社台北6月10日電／新北市議會民進黨團總質詢進度第二天，今天由新潮流派系議員戴瑋姍、張錦豪、蘇錦雄與顏蔚慈質詢，眾人聚焦2026年新北市長大選、國民黨將派出誰應戰。4名議員響應侯友宜先前赴美說“失業就來美國賣漢堡”一說，端出象徵國民黨主席朱立倫和三大熱門人選的“烤豬漢堡”、“蔥味漢堡”、“四川漢堡”、“荷蘭漢堡”，新北市長侯友宜笑回“怎麼這麼關心國民黨、民眾黨的事情勒，關心市政才是關心新北市”。



根據《中時新聞網》報導，顏蔚慈說，侯友宜為了做球給深陷罷免戰的“立委”葉元之，特地前往尚未竣工的溪北停車場勘查，結果葉元之視察先落跑，卻在昨天主動邀黃國昌到板橋視察三間學校、排兩小時行程，還嫌棄廁所髒到小朋友不敢上，質疑黃國昌拆台、新北市府要黃才能救？要侯友宜“強調各黨派都歡迎，但來作秀的也不要容忍”。



林秉宥則說，前媒體人趙少康講說藍營執政4都罷免行動，包含台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政，結果最後新北市有人講是市長侯友宜、有人卻說是黃國昌，“不瞭解黃國昌新北有何關係，結果他還給你漏氣、你對他這麼好”，也要新北市府如果認為黃國昌昨天稱板橋學校“廁所髒到小朋友不敢上”是抹黑，新北市府應該發聲明稿澄清。



戴瑋姍說，大罷免是民意展現，希望侯友宜維持行政中立，也提到現在多位新北市藍營“立委”罷免案已送件第二階，目前進度如何，希望侯友宜守護好行政中立、也為未來新北市政資源是否成為協助反罷免的資源而擔憂。



張錦豪則詢問侯友宜退休規畫，詢問市長未來會不會循前台北縣時代縣長周錫偉之路，到大陸當和平大使進行參訪、宣揚大陸美好，並說“肯定市長歲月靜好，其他縣市首長都賣力幫“立委”輔選，看到市長行政中立、感謝市長”。

