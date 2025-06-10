館長啟程赴上海　想去看大陸進步到什麼境界

館長今日啟程赴上海，他在出發前在桃園機場受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園6月10日電（記者 盧誠輝）長期挺台灣民眾黨前主席柯文哲的知名網紅直播主“館長”陳之漢今日下午啟程赴上海，他在桃園機場受訪時強調，這趟大陸行就是想去看看到底是誰在說謊？他想去看看大陸現在到底進步到什麼境界了？也會開直播把真相帶給大家看。



本身經營健身房的館長今日16時30分將搭乘華航CI503班機，從桃園機場起飛，預計在18時20分抵達上海浦東機場。館長在今日下午約2時抵達桃園機場第二航廈出境大廳，他在出關前接受媒體聯訪。



對於此行的目的，館長說，他想去瞭解大陸的經濟狀況，人民吃什麼？玩什麼？然後順便推廣一下，他去如果有開直播，台灣人都可以看到大陸的現況，因為他這趟去被民進黨修理成這樣，所以他這就是要給全台灣人看，大家以後也可以去大陸旅遊，多多瞭解就會知道誰在說謊？這就是他此行的目的。



媒體詢問是否擔心直播被封鎖？館長表示，他覺得現在很多資訊都相當封閉，只要上去Youtube搜尋就會知道，有非常多的台灣人已經過去拍非常多的片子，而且也有人在那邊做直播。所謂“翻牆”的問題，根據他的瞭解，大陸根本不禁止“翻牆”，只是要多付一個叫“VPN”的費用，甚至有整間公司幫所有員工去申請，大陸人的資訊是很廣泛的。