館長酸沈伯洋是熊貓　指賺大陸錢並不可恥

館長今日啟程赴上海，他在出發前在桃園機場受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園6月10日電（記者 盧誠輝）台灣長期挺台灣民眾黨前主席柯文哲的知名網紅直播主“館長”陳之漢今日啟程赴上海，他在桃園機場受訪時大酸綠委沈伯洋根本不是黑熊而是熊貓，賺大陸錢並不可恥，但不能說民進黨賺大陸錢就叫做貿易，他去大陸做直播就叫做統戰，這是什麼狗屁道理？



本身經營健身房的館長今日16時30分將搭乘華航CI503班機，從桃園機場起飛，預計在18時20分抵達上海浦東機場。館長在今日下午約2時抵達桃園機場第二航廈出境大廳，他在出關前接受媒體聯訪。



館長表示，這一趟就是他要向他的偶像沈伯洋的父親看齊，所以他要過去看看大陸目前的狀況，他感覺台灣這幾年對立得很嚴重，而民進黨最大的題材就是中國大陸，不斷操作“恐中”與“仇中”情緒，所以他想去看看大陸人吃不吃得起茶葉蛋？廁所有沒有門？高鐵有沒有靠背？是不是三餐都吃榨菜？



館長強調，過去他非常相信民進黨，也曾跟沈伯洋一起做過直播，當時他的健身房還因此被砸大便，他當時為了民進黨付出多少？賠了多少錢？現在沈伯洋所創的“黑熊學院”，在他看來，沈伯洋根本不是什麼黑熊，而是熊貓，“熊貓就熊貓，不要扮黑熊”，因為賺大陸錢並不可恥。



館長指出，沈伯洋現在每天追著人家打，現在自己被抓到了，沈父78%都是做大陸生意的，也就是說大陸是沈父最大的進貨商，所以難道民進黨賺大陸錢就叫做貿易？他去大陸做直播就叫做統戰？這是什麼狗屁道理？