賴下令黨內不准談補選　吳思瑤：大罷免優先

綠委吳思瑤。（中評社 資料照） 中評社台北6月10日電（記者 黃筱筠）大罷免三階起跑，有週刊報導兼任民進黨主席賴清德已為補選劃下紅線，在提名上同樣採“公民先行”原則。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤表示，確實賴清德下達清楚指示，現在幫忙公民罷團推動罷免是首要之務，關於未來的補選，民進黨內不應強出頭或爭取個人補選機會。



週刊報導，民進黨與罷團在提名策略上達成共識，維持“公民先行”原則，未來人選先由罷團自主產生，若罷團認為某區的最佳人選恰好是民進黨人，民進黨才會從善如流予以提名。賴清德更勒令黨內派系“現在不要講補選，誰講我就不徵召誰”，親自劃下紅線，禁止黨內搶著出頭爭補選。



吳思瑤表示，三階罷免投票成功後，才有後續的“立委”補選，到目前為止，賴清德下達清楚指示，現在幫忙公民罷團推動罷免是首要之務；至於未來的補選，民進黨內的大家都不應當在現在這個時候強出頭，或是爭取個人補選的機會，這是民進黨現在的立場，也是賴清德的提醒。



吳思瑤指出，未來真的進入“立委”補選階段，民進黨依舊會向公民社會伸出雙臂，廣邀適任、適格的優秀人才，不限黨派來投入補選。



吳思瑤說，大罷免不是政黨對決，而是台灣公民社會展現人民意志的時候，因此現在的三階投票，民進黨的要務就是協助公民罷團，至於未來的補選不應當現在就急著爭取或搶鋒頭，民進黨人也有高度共識，要無私為公民社會貢獻。



民進黨發言人戴瑋姍回應媒體表示，黨主席未對罷免及後續補選有相關指示。民進黨延續二階連署與罷團合作的模式，持續做罷團最堅實的戰友。現階段就是與罷團密切合作，並規劃各項合作事項。