馬英九擬赴海峽論壇　許淑華：緩和兩岸緊張

南投縣長許淑華致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社南投6月10日電（記者 方敬為）第17屆海峽論壇15日將在廈門開幕，民進黨政府建議地方政府“勿參加”。國民黨籍南投縣長許淑華今天對此表示，民進黨對兩岸交流活動持續限縮，顯然是要阻絕兩岸，但在經貿與觀光方面又拿不出替代市場，讓地方政府非常困擾，這次海峽論壇據傳馬英九可能參加，她認為，會有些對照效果，究竟是要走民進黨政府對立衝突的路線，還是要走和平發展之途，在台海情勢越趨險峻之際，有望緩和緊張氛圍。



第17屆海峽論壇將於6月15日上午舉辦論壇大會，集中活動為期1周，論壇主會場設在廈門。本屆論壇堅持“民間性、草根性、廣泛性”定位，延續“擴大民間交流、深化融合發展”主題，設置基層交流、青年交流、文化交流、經濟交流4大板塊。外傳馬英九可能出席。



在台灣方面，陸委會去年對海峽論壇的態度是，“中央政府”不得出席，至於地方政府則是“不樂見”出席。今年態度轉硬，建議地方政府政務人員及所屬人員“勿出席”海峽論壇。



許淑華10日下午替南投營北國中舞龍隊赴海外表演授旗，針對民進黨政府限縮地方政府派員參與海峽論壇，以及馬英九擬出席論壇等議題受訪表示，很遺憾賴清德的兩岸從保守轉而對立，這對過去與大陸有建立交流管道的縣市政府很不利，南投縣為了發展觀光行銷農特產品，過去與杭州等大陸城市建立交流管道，包括定期舉辦論壇、商務互動、觀光往來等，推動地方經濟發展，如今因為“賴政府”的意識形態，導致地方未來在經營兩岸交流越趨困難。



許淑華說，從這次民進黨政府對海峽論壇的態度就可見端倪，這幾年，縣市長有派員到大陸交流，回來都會被一些輿論攻擊，抹紅、抹黑，甚至要求公教人員必須簽具結證明沒有大陸戶籍，嚴格審查兩岸活動，製造寒蟬效應，讓地方政府在發展城市的過程中，面臨重重阻礙。這也是之所以地方越來越少進行兩岸交流的原因。

