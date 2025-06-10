桃議員突襲提案遭否決　藍黨團：綠雙標成性

民進黨籍桃園市議員許家睿今日突襲提案要求桃園是政府於罷免期間“嚴守行政中立”。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園6月10日電（記者 盧誠輝）桃園市議會今日舉行第3屆第5次定期會閉會典禮，民進黨籍桃園市議員許家睿卻突然突襲提案，要求桃園市政府於罷免期間“嚴守行政中立”，該案隨後遭多數議員否決。對此，國民黨桃園市議會黨團表示，雙標成性的民進黨才是行政不中立的始祖。民進黨談行政中立，是開人民玩笑的綠色幽默。



桃園市議會今日召開第3屆第5次定期會第45次會議會閉會典禮，國民黨籍桃園市長張善政率領桃園市政府各局處首長到場列席。民進黨籍桃園市議員許家睿在閉會前突然提出臨時動議，要求桃園市政府於罷免期間“嚴守行政中立”，該案隨後遭多數議員否決。



國民黨桃園市議會黨團指出，民進黨提案人根本沒有法治觀念，行政中立法是明白的法律，不管有沒有提案，都必須遵守。難道提案沒有過，就不需行政中立嗎？從這個提案可以看得出來，民進黨法治觀念薄弱，難怪整個“中央”，不管是“中選會”還是“內政部”，都只為政黨服務，完全不尊重行政中立。



國民黨桃園市議會黨團總召林政賢提到，行政中立早已是法律明文規範，市府依法辦事，何需民進黨來“提醒”？真正踐踏行政中立的，是當年民進黨籍前桃園市長鄭文燦公然動用市府資源，為民進黨籍前桃園市長候選人林智堅輔選的荒唐事，當時把公務車當競選交通工具、官員上班協助參拜行程、市長官邸成為選舉招待所，一張張照片鐵證如山。當時的民進黨議員全體噤聲，現在倒裝起道貌岸然的樣子，簡直可笑至極。



國民黨桃園市議會黨團強調，“中央政府”與罷團一搭一唱，為了催生“大罷免”，“行政院”拒送解凍案、四處上演“沒錢大戲”、造謠發不出護照、說沒有手語老師、誤導租屋補貼被刪，一連串政治操作根本比八點檔還荒謬。民進黨不是不懂什麼叫行政中立，而是早就學會怎麼踩在它身上選舉。這場突襲提案就是另一出與罷團裡應外合的政治秀。