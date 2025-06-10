台新冠高峰！單周就診7萬　重症死亡雙創高

台疾管署發言人羅一鈞。（疾管署提供資料照） 中評社台北6月10日電／新冠肺炎上周單周就診人次突破7萬人，就是第七波疫情最高峰，不過重症一口氣新增166、死亡25例，均創今年單周新高。50至64歲及65歲以上新冠住院人數仍持續增加。“疾管署”發言人羅一鈞表示，上周新冠疫苗接種7.2萬人創今年新高，呼籲民眾踴躍接種、長者接種第二劑。



“疾管署”發言人羅一鈞表示，端午後未見新冠就診潮，上周新冠門急診就診70182人次，較前一周6萬4194人次增加9.3%，增幅已趨緩，較原預估(11~12萬人次)減少4成。新冠增幅趨緩，提前於上週達高峰。



新冠併發重症新增166例、死亡新增25例，均為今年單周新高，重症和死亡個案仍以65歲以上長者佔絕大多數，約9成未接種本季新冠疫苗。新增今年死亡最年輕個案30多歲男性，未接種本季新冠疫苗。



“疾管署”防疫醫師林詠青表示，上周新增的最年輕死亡個案為北部30多歲男性，從未接種過疫苗。5月下旬陸續出現喉嚨痛、全身痠痛達一周。不舒服期間，有使用家用過快篩檢驗陽性，到醫院就醫，懷疑有心肌炎，當時收住加護病房，因為個人因素選擇出院返家休養。出院後3天，因為症狀沒有改善再次到醫院急診就醫，發生敗血性休克，多重器官衰竭。給予抗病毒藥物治療，但不幸住院時間10天。死因為新冠感染併發重症，腦膜炎死亡。



羅一鈞表示，確診各年齡層增幅均趨緩，10-19歲更已反轉下降(降8.7%)，急診新冠就診人次已下降6.3%，評估為端午節前後民眾配合口罩、疫苗等防疫措施使疫情快速收斂已提前於上周達高峰，本周會持平或開始下降。



羅一鈞表示，這波高峰7萬人次僅為去年夏季新冠疫情高峰13.2萬次的一半左右，對醫療量能的影響明顯減輕。但相較於0-49歲各年齡層新冠住院人次均已下降，50-64歲和65歲以上新冠住院人次仍分別增加37.8%和2.5%，顯示50歲以上新冠中重症風險仍高。



另外，新冠疫苗打氣再增，上周JN.1疫苗接種7.2萬人為今年單周新高。目前新冠疫苗(莫德納JN.1)仍有298.3萬劑供全民接種，因應明天將開始實施第二劑疫苗間隔縮短為2個月以上，“疾管署”今配送10萬劑至全台各縣市。



“疾管署”提醒，年齡滿6個月以上均為公費新冠疫苗對象，另65歲以上長者等三族群建議接種兩劑，間隔2個月。本季新冠疫苗累計接種230萬劑，全台接種率9.33%，65歲以上長者第一劑接種率19.3%、第二劑接種率1.6%。新冠藥物庫存充足，目前庫存量：瑞德西韋19.5萬劑、倍拉維41.5萬人份、莫納皮拉韋7047人份、XOCOVA(舒冠效)4934人份，且仍有開口合約可叫貨。



“疾管署”呼籲如出現下列重症警示症狀，包括喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚/嘴唇或指甲床發青、無法進食/喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少、收縮壓<90mmHg或無發燒之情形下心跳>100次/分鐘，請務必立刻就醫。