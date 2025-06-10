國民黨魁選舉將延後？張亞中：定參選到底

孫文學校總校長張亞中。（中評社 資料照） 中評社台北6月10日電／中國國民黨主席朱立倫日前針對黨主席選舉表示，7月公告，9月改選，10月交接。媒體報導，“立法院”黨團總召傅崐萁力挺的中常委陳俗蓉將提案要求主席選舉延後。孫文學校總校長張亞中10日表示，本次改選無不可抗力，理應依制如常，時程尊重黨中央決定，但他一定會參選到底，而不會中途放棄。



張亞中表示，從此次本黨連個黨主席何時改選？對是否要依制度行事？要否延期？如何延期？都會有莫衷一是的鬧劇現象來看，這哪裡是個百年政黨應有的事，這不正是本黨需要徹底改革的理由嗎？



媒體報導，由中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁力挺，奪下國民黨中常委第一高票的陳俗蓉已經親自致電各常委，將於本周、最晚下周就要提案要求延期國民黨主席選舉。



張亞中指出，制度必須嚴肅看待。依照黨章規定，本屆黨主席選舉應於5月啟動選務程序，並於8月黨代表大會前完成。上屆因疫情屬天災不可抗力，延期社會均可接受。此次則無不可抗力，理應依制如常。自己於年初即多次呼籲黨中央，應早做規劃，勿再陷入“程序不清、節奏紊亂”的困境。如今看來，又再次重蹈覆轍。



張亞中也提到，自己多次委由辦公室主任何啟聖，正式請求拜會黨秘書長，盼能了解相關時程與選務進度，卻遲遲無法見面。在資訊不對等的情況下，他只能依據過往規劃與可能時程，自行評估，遂於5月22日正式宣布參選。



張亞中說，朱立倫應是經過深思熟慮，於5月23日接受《聯合報》專訪，5月26日刊出有關本屆黨主席選舉的選務時程。若有調整，應按規矩走。真有特殊情勢需調整時程，應由“利益相關者”正式提出，由本黨決議通過。如今本黨面臨“大罷免”挑戰，31位“立委”遭遇政治追殺，形勢確實嚴峻。若以因應罷免為由主張延後選舉，應由相關“立委”公開提出，由“立法院”黨團形成共識提案，交由黨中央共同決定。他相信“立委”與黨中央均會有能力判斷是否需要延期。延期對罷免是否有利，而其結果，雙方均共同承擔。



張亞中認為，若確定延期，黨中央務必清楚交代原因與未來的具體調整時程。這不只是對黨內的交代，更是對全民的誠信考驗。台灣社會已歷經太多政治算計，唯有誠實面對、公開透明，才能重拾民眾對本黨的信任。



張亞中特別提醒，本黨能否安然度過第三階段罷免，不僅靠文宣與策略，更仰賴社會對國民黨的整體印象與好感認同。包括主席選舉時程與任何重大決策都不能只看一時權謀，更須放眼全局，思考。避免再陷入“見樹不見林”或“見近不見遠”的危境。



張亞中提到，自己在黨中央眼中“人微言輕”，相關建議，下情無法上達。因此，有關黨主席選舉時程或是否延期，自己事實上不會有任何發言權，均尊重黨中央的決定，但一定會參選到底，而不會中途放棄。原因至為簡單，在參選黨主席的過程中，他從不以名利得失為算計考慮，只想有機會為黨建立理念、制度。從此次本黨連個黨主席何時改選？對是否要依制度行事？要否延期？如何延期？都會有莫衷一是的鬧劇現象來看，這哪裡是個百年政黨應有的事，這不正是本黨需要徹底改革的理由嗎？