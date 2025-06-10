南投營北國中舞龍隊赴歐　許淑華為祥龍點睛

南投縣長許淑華替祥龍點睛。（中評社 方敬為攝） 中評社南投6月10日電（記者 方敬為）南投縣營北國中舞龍隊歷史悠久，孩子舞龍表演精湛，揚名海內外，今年6月22日至7月3日將受邀赴“2025荷蘭世界民俗藝術節”表演，國民黨籍縣長許淑華今天下午替舞龍隊授旗祝福，並持毛筆替祥龍點睛，期勉營北國中舞龍隊發揚中華傳統技藝。



南投縣營北國中於2012年成立舞龍隊，成立迄今積極參與各種大小活動，表演次數不計其數，尤其在南投燈會系列活動中更是成為代表性表演之一，去年7月並首次赴歐洲演出，到波蘭第二大城市克拉科夫的鬧區精采演出，受到滿堂彩，今年又應邀赴2025荷蘭世界民俗藝術節表演。



舞龍隊為了演出，特別新製作兩條龍赴荷蘭，10日在授旗儀式之前，由許淑華持毛筆點墨，替祥龍點睛，祝福營北國中舞獅隊演出順利、人員平安，隨後許淑華揮舞旗幟，祝賀團隊赴荷蘭表演旗開得勝。



許淑華指出，縣府致力於培育人才與推動國際交流，提供海外學習獎助學金，就是要讓更多南投學子走向世界，將國際視野帶進南投。南投縣每個學校都在發展屬於自己不同的民俗技藝，成立逾10年的營北國中舞龍隊遠近馳名，受到海內外的肯定，也多次在許多大型活動中受邀演出，去年讓波蘭觀眾受到驚喜，今年可望再創佳績。