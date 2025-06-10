史哲上班日搭公務車去推拿　侯漢廷：辦不辦

新任高鐵董座史哲遭新黨台北市議員侯漢廷爆料，在擔任文化部長期間，曾在上班日搭公務車去推拿診所。（照:侯漢廷臉書） 中評社台北6月10日電／非交通專業出身的“行政院政務委員”史哲出任高鐵董事長遭到在野黨抨擊。新黨籍台北市議員侯漢廷今日爆料，史哲在擔任“文化部長”期間，曾在上班日搭公務車去推拿診所，他向“法務部”和“監察院”提出質疑“辦不辦”。



史哲為“監察院長”陳菊愛將，曾任高雄市文化局長、副市長，之後高升“文化部長”，再轉任“行政院政務委員”。國民黨“立委”許宇甄今日質疑史哲沒有專業背景，且才從“文化部長”的職場霸凌爭議下台，就空降出任月薪新台幣40萬元的台灣高鐵董事長，純屬政治酬庸，踐踏交通專業、踐踏人民信任的荒唐安排。



史哲去年從“文化部長”職位下台，主因與其任內被指控對部屬態度嚴苛、霸凌有關。“立委”曾收到“文化部”公務人員陳情，指控史哲任內多次大聲謾罵、批評下屬，甚至因個人飲食習慣如可樂不冰、薯條軟掉對工作人員發火，還有幕僚先上車他不滿要求下車淋雨等行為，引發“文化部”內部不滿與調查要求。“文化部”回應當時未接獲正式申訴，但鼓勵員工具名檢舉並秉持零容忍態度調查霸凌事件。



侯漢廷今天在臉書發文表示，若要人不知，除非己莫為！史哲濫用公務車，請下台。



侯漢廷指出，史哲在擔任“文化部長”期間，曾在上班日的下午5點半，搭公務車去推拿診所，與“監察委員”搭公務車看牙如出一轍。他質問，ASF－6071是“文化部”首長專用座車，史哲去推拿算什麼公務？研究青草藥文化嗎？



侯漢廷表示，過去有前雲林消防局長私用公務車遭彈劾，還被起訴判刑；台南市府民族事務委員會主委濫用公務車遭起訴判刑。他反問“法務部”和“監察院”辦不辦，並表示將會向北檢和“監察院”告發。



侯漢廷批評，除了李俊俋等一干“監委”，如今還有史哲，加入“貪污背信公器私用公務車”俱樂部，民進黨佔納稅人便宜的自私性格都一個樣，全體民眾等著看“法務部”檢察官執法標準是否一致。