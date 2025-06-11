李敏：美國綁台購買天然氣　只能用“壞”形容

新竹清大原科院核工所榮譽退休特聘教授李敏接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月11日電（記者 張穎齊）針對能源議題，新竹清華大學原子科學院核子工程與科學研究所榮譽退休特聘教授李敏接受中評社訪問表示，美國總統特朗普一直希望發展核電，但掌握核電的工期、技術、經驗都不如中國大陸及俄羅斯、韓國，中國是很有經驗一步步蓋下去，可是美國卻仍只想損人利己，綁住他國的發電能源，只能用“壞”這一字形容。



李敏指出，全球能穩定掌握核電的工期並有足夠的經驗前3名國家是俄羅斯、中國、韓國，而中國是很有經驗，用同班核電人才，一步步發展、蓋核電廠，且擁有水冷核電技術；反觀美國只要蓋核電廠都會延期，特朗普好大喜功喊要蓋10座大型核電機組，但沒有足夠施工經驗與工程管理能力。



李敏，美國麻省理工學院（MIT）核子工程學博士，2018年“以核養綠”公投發起人，歷任新竹清大主秘、總務長、學務長、原子科學院長、工程與系統科學系暨研究所特聘教授、硼中子捕獲治療中心主任、中華核能學會理事長、台電董事、奔騰思潮專欄作家等。



李敏表示，美國如今使用核電佔20%以上，美國是資本主義國家，一直希望將核電發展起來，但卻又放任經濟資本去操作，因核能發電成本便宜，所以民間不太想投資，且美國蓋電廠會蓋很久，工期都不能確定、利息不斷增加，因此美國蓋核電的財務風險較大，政府必須要承擔財務風險才行，施工經驗不足，與法國一樣，跟不上能穩定掌握核電工期、具有經驗的中國、俄羅斯、韓國。



李敏向中評社表示，俄羅斯有非常多興建中的核電廠，也會幫土耳其、歐洲等國蓋核電廠，俄羅斯的天然氣能源也會輸送到德國等歐洲國家，但現在打俄烏戰爭，這背後就是美國在搞，因俄烏戰爭導致俄羅斯輸送德國、歐洲的2條天然氣管道斷了，美國就能取代俄羅斯，輸送販售天然氣給歐洲，賺取天然氣能源很多利潤，烏克蘭都被打爛，特朗普還要向烏克蘭索取利益，德國也是被因“非核”政策搞得很慘。

