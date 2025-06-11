鈕則勳：綠罷免未必穩贏　對美關稅變數大

文化大學廣告系教授鈕則勳。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月11日電（記者 張嘉文）中國國民黨罷綠委行動鎩羽而歸，大罷免極可能31：0，近8成區域藍委面臨罷免危機，讓綠營氣勢衝高。中國文化大學廣告系教授鈕則勳向中評社指出，這未必代表綠營的大罷免勝券在握，有至少五個變數影響，其中就以美國總統特朗普的關稅戰為最大且最關鍵。



鈕則勳強調，特朗普與各國的關稅談判大多踢到鐵板，會不會猛砍台灣一刀，去證明他關稅策略正確，建構自己的威望？這可能是綠營大罷免的最大變數。倘若此狀況發生，就算民進黨政府想硬著頭皮說服民眾談判有守住台灣利益，穩住大罷免局面也不容易。



鈕則勳，出生於台北市，鈕祜祿氏，滿族，政治大學政治學博士，學術專長為政治公關、政府公關、競選廣告等項目。現為台灣中國文化大學廣告系專任教授，也是政治觀察家。



對於綠營全力推動的大罷免，鈕則勳接受中評社訪問時分析，以綠軍現階段可能的戰略路徑來說，儘速罷免投票、修改“立法委員”互選院長副院長辦法、改選正副院長、藉補選讓“立院”席次過半應該是可能的邏輯。



鈕則勳說，細部來看，罷藍委投票時程勢必速戰速決。就《公職人員選罷法》來說，罷免案之投票應於罷免案宣告成立後20日起至60日內為之，投票日最快將落在七月。儘速投票可讓綠營一鼓作氣，藍軍在相對短時間內要不斷宣導支持者出來投“不同意罷免”票，存在難度，許多民眾誤以為不投票就是反罷免，現今藍軍要扭轉此觀念極為辛苦。



鈕則勳認為，綠軍如意算盤是罷掉11席，使“立院”總席次降至102席時，綠營51席便能過半，接著可提案修改《立法委員互選院長副院長辦法》第八條，將“三分之二以上人數通過”改為“二分之一以上人數通過”，拉下韓國瑜的“立法院長”寶座，重挫藍軍士氣，進而攻補選席次，搶攻6席奪回“國會”多數席次。

