張亞中析國民黨3大錯誤　以罷制罷失敗

張亞中受訪。（截自“CNEWS匯流新聞網，中午來開匯”YouTube直播畫面) 中評社台北6月10日電／中國國民黨以罷制罷的策略宣告失敗，罷綠委成案數0，宣布參選中國國民黨主席的孫文學校總校長張亞中今天受訪分析原因，他說，國民黨有三大錯誤，第一是大戰略錯誤，不該以罷制罷，第二是戰術錯誤，戰術一直反覆調整，第三是戰力不足，連署便宜行事，連組織名冊都出問題。



面對綠營發動大罷免，國民黨主席朱立倫喊出“以罷制罷”，但藍營針對民進黨“立委”吳思瑤、吳沛憶、林俊憲、王定宇、蘇巧慧、張宏陸等人的罷免行動陸續失敗，讓罷免案呈現藍綠比31比0的難堪場面。



張亞中今天接受“CNEWS匯流新聞網，中午來開匯”訪問，對於是否不該以罷制罷，他認為，採取其他策略可能會更好，採取以罷制罷就確定對方罷免正當性，“你打我一拳我打你一拳，表示他打你是對的”。



根據《中時新聞網》報導，張亞中認為，以罷制罷之前也該考量有沒有能力從事大罷免活動，大罷免對民進黨來講，有豐沃的外圍團體，罷免一個可能要兩千多萬，且這次也顯示國民黨組織有鬆動情形，發生造假死亡連署正好被抓到把柄。



張亞中強調，他當初就主張對大罷免就是“全面反對”，民進黨如果只是罷免一兩席可以理解，但是罷免全部就是違反憲政，是為政黨私利在主導；他認為應該採取全面反對做法，並配合“重點懲戒”，找個一至三席綠委作為象徵性懲戒，專注打擊並且一定要將其拔下來。



張亞中認為此次國民黨發生三大錯誤，第一個是大戰略發生錯誤，以罷制罷大戰略錯誤；第二個是戰術錯誤，一下大罷免，一下要公投，一下要“倒閣”，一下要罷免賴清德，戰術調來調去；第三個就是戰力不足，無法讓罷免連署成功，以前黃士修、毛嘉慶是用絕食來搞公投，這次到最後都便宜行事，組織名冊出現問題，凸顯戰力不足。



張亞中認為，接下來最重要就是迎戰第三階段，一定要號召支持者出門投票，絕對不能塑造這些罷免案過不了的樣子，每一席都要守住，要告訴選民這是在守住民主價值，國民黨也該承諾選民，如果這次守住了，將來會怎麼改進怎麼改革，絕對不讓選民失望，以此感動選民讓他們出門投下不同意票。