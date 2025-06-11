劉子利：民進黨會否長期執政　就看大罷免

國民黨台南仁德區黨部主委、台南應用科技大學行銷學兼任副教授劉子利。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南6月11日電（記者 蔣繼平）大罷免熱戰，31席藍委面臨遭罷的危機，藍軍罷綠委掛零。中國國民黨台南仁德區黨部主委、台南應用科技大學行銷學兼任副教授劉子利接受中評社訪問表示，大罷免這一役影響未來政局，若民進黨翻盤重回多數黨，將奠定長期執政，藍2026、2028都不用再玩。藍若守住，僅是2028還有翻盤機會，仍須體質變強及面對兩岸議題。他對國民黨未來感到憂心，籲藍軍全體抱持殊死一戰的決心。



劉子利強調，民進黨會不會長期執政，就看大罷免這一役！



劉子利，台灣師範大學社會教育學系學士、中正大學成人教育碩士、英國威爾斯卡地夫大學休閒教育博士。



劉子利表示，國民黨大罷免失敗是經驗問題，民進黨有很豐富經驗，國民黨是第一次系統性去運作，又卡到過年期間比較趕，才會從黨員名冊著手，但自從國民黨沒落後很久沒有做黨員名冊更新，他自己就發現錯誤率達10%到15%，所以未來新任主席首要工作就是更新，讓正確率達99%以上，以後動員犯錯率才會低。



劉子利表示，用連署去基本動員是對的，但不可以去抄，這一次罷免綠委掛零，這麼多人與黨部被搜索，就是犯了認知錯誤，過了就過了，未來要痛定思痛，不能再拿錯誤名冊去運用，建立新的名冊是未來首要工作。且現在既然知道檢調雙標，更要注意不要莫入對方窠臼，以後做事情要先把自己弄清楚再做下一步。



至於大罷免進入第三階段投票的應對，劉子利表示，大罷免事已致此，就只能反攻為守，進入防禦藍委遭罷，用空戰的方式讓中間選民與知識藍要出來投下反對票，另外靠陸戰把所有深藍的選票催出來，用組織動員的方式把所有的黨的力量催出來，並告訴支持者，若這一仗打敗，就是國民黨走向滅亡之路。



劉子利表示，他是拿國民黨中山獎學金到海外留學，他深刻認為，若民進黨重新變回“立院”多數，變成完全執政，國民黨在整個“立院”也輸、大選也輸，國民黨要在爬起來機會，幾乎被打趴，他真的非常擔心，這是國民黨殊死一戰，一定要把所有藍委保下來，若這一仗再輸了，2026地方選舉、2028大選就不用談了。