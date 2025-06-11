中評關注：館長赴陸直播有三項觀察指標

館長10日啟程赴上海，出發前在桃園機場受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園6月11日電（記者 盧誠輝）台灣網紅“館長”陳之漢10日搭機赴上海進行為期6天5夜的旅遊與直播行程，引發外界關注。館長並不是第一位赴大陸拍攝影片直播主，為何能引起廣大討論？應與他過去長期挺綠，後來卻轉而挺柯文哲、堅決反綠的政治色彩有關，館長這次赴陸直播更有三項指標值得觀察。



第一個觀察指標是，館長過去因長期支持民進黨，包括蔡英文和賴清德為了選舉都曾上過他的直播節目搏聲量，後來館長和綠營分道揚鑣，轉而力挺台灣民眾黨，但綠營側翼的玻璃心卻碎滿地，便開始翻臉不認人對他窮追猛打。



這次館長赴陸直播行程確定後，陸委會副主委梁文傑甚至還冷回酸說要“遵守‘兩岸人民關係條例′”、“祝他一路順風”。未來，只要看綠營側翼對館長在大陸的直播批評力道有多重，就知道館長這次赴陸直播有多成功。



第二個觀察指標是，館長10日在桃園機場第二航廈出境大廳受訪時透露，他過去因為太相信民進黨，所以民進黨對大陸再怎麼妖魔化，他都相信。直到後來，他看了許多遊客到大陸旅遊拍攝的影片後才發現，原來大陸並不如民進黨口中形容的那樣。館長此行將親身帶著鏡頭，一一戳破民進黨長期以來的謊言。



館長的行程，不論是第一天抵達上海浦東機場，搭乘磁浮列車前往飯店；第二天遊覽徐家匯、外灘南京路及夜遊黃浦江；第三天前往朱家角、豫園老城隍商圈；第四天探訪陸家嘴、東方明珠，並參加宮宴（沈浸式宮廷晚宴）；第五天搭高鐵至杭州，遊覽西湖及明清河坊街；第六天造訪靜安寺及上海新天地。館長的所見所聞，都將讓民進黨顯得更難堪。