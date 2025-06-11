陳麗玲：張立齊被廢止台灣身分　將提告官方

新黨發言人、律師陳麗玲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月11日電（記者 鄭羿菲）陸委會6月5日以申領大陸定居證為由，廢止在大陸華僑大學任教的台籍教師張立齊台灣身份。新黨發言人、律師陳麗玲接受中評社訪問表示，張已委任包括她在內的律師團，將在1個月內向“內政部”提訴願，若訴願失敗將提行政訴訟，並考慮告上“憲法”法庭，做好長期抗戰的準備。



陳麗玲嘆道，打官司到“憲法”法庭可能得要7、8年，曠日費時，張立齊的權益也已受影響，最快是由“立委”提“釋憲”，但台灣民眾黨籍“立委”可能不太關心兩岸交流，而中國國民黨籍“立委”則忙著反大罷免，基本上也沒時間，等於張現在是求助無門的可憐孤兒，還是呼籲國民黨不要只忙著大罷免，該幫人民的還是要幫。



陳麗玲說，陸委會雖引用大法官會議解釋第287號，認為4月函釋的擴大解釋“合憲”，但其實已違背法律不溯及既往原則。若張立齊個案成立，不少長年生活在大陸的台商、台幹也有可能領有定居證，相關的勞保、年金、退休俸等人民權益都將受影響。



陳麗玲，出生於桃園，台灣大學政治系高階公共行政碩士班、中國政法大學國際法學博士候選人，歷任中華兩岸經貿文化交流權益保障協會理事長、桃園縣政府觀光行銷局長、農業發展局長、環境保護局長。現為執業律師。



陳麗玲接受中評社訪問表示，兩岸人民關係條例第9條之一的規定是，設有大陸戶籍或領用大陸護照，才會被除籍，而張立齊已提出定居證早已過期被註銷的證明，很明顯是不符合兩岸關係條例護照或戶籍的規定，雖然陸委會引用大法官會議解釋第287號主張函釋是從法令生效日起算，但張取得定居證時，陸委會的函釋都還沒通過，是不能適用的，是違反法律不溯及既往原則的。

