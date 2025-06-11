中評關注：賴清德隔空催票　給民團放利多

傳出賴清德與罷免公民團體達成共識，未來補選提名公民團體先行。（照片：民進黨資料照） 中評社台北6月11日電（記者 黃筱筠）大罷免即將進入第三階段投票，31名藍委岌岌可危。賴清德出手了，隔空劃紅線，要黨內不要討論補選問題，子弟兵與親賴“立委”更接著說，未來補選要與公民團體合作，等於給民團有機會被提名參選的承諾。賴清德隔空號召公民團體努力罷免，也等於隔空喊話要黨內基層，對第三階段罷免認真動起來，民進黨已開始進行罷免大催票。



大罷免遍地烽火，“中選會”預計在20日公布首波投票日期。民進黨面對很可能是罷藍委31比上罷綠委0的懸殊數字，大大振奮，賴清德在美國壓制下對外幾乎沒有施展拳腳空間，台美關稅談判也呈現僵局。目前只能顧好大罷免，先把“國會”席次拉抬過半，未來要推動政策、立法、修法等都能迎刃而解。



賴清德本人要不要站上第一線力挺大罷免，綠內部有不同意見，贊成一方認為可以催化大罷免動能，讓黨內基層動起來。但反對一方卻認為，賴身份不適宜站上第一線催大罷免，若激化成為藍綠對決，也不見得有利罷免藍委。



民進黨果然是選舉高手，利用媒體放話，勒令黨內派系“現在不要講補選，誰講我就不徵召誰”。還不忘放點甜頭給罷免公民團體，表態與罷團在提名策略上達成共識，維持“公民先行”原則，人選先由罷團自己選出，若罷團認為某區最好的人選屬於民進黨，黨才會從善如流予以提名。



賴清德會隔空這樣對罷免公民團體喊話，有幾個意涵。首先，在黨內面對罷免藍委，都非常低調，罷免選區的縣市議員，在公開場合根本不敢提到補選的問題。賴清德隔空喊話，其實就是說給公民團體聽，希望公民團體努力罷免，未來要參選是有機會。



第二，這番喊話也等於對黨內同志說，只要努力罷免，成功之後，罷免的選區縣市議員人人都有機會，前提是要先努力拉抬罷免投票的氣勢，把各選區藍委拉下來，團結黨內縣市議員，避免在罷免時投票前夕被分化。