館長夜上海狠酸民進黨　二十萬人觀看

館長晚上夜遊上海街頭。（照片：擷取自“館長惡名昭彰”頻道。） 中評社台北6月10日電／長期挺柯網紅“館長”陳之漢10日下午出發前往上海，晚上抵達後立刻開“漢我遊上海”直播，頻道一度湧進逾20萬人。館長一到上海浦東機場就點名曾扯“大陸高鐵沒靠背”的民進黨籍“立委”王義川狂酸，在機場內看到廁所“有門”時，也忍不住再嗆“民進黨真的有病”。



館長10日晚上抵達上海後，立刻在YouTube“館長惡名昭彰”頻道上開“漢我遊上海”直播，一路從機場直播到下榻飯店，不斷誇讚看到的大陸人事物，包括一路飆上時速300公里的磁浮列車，快的時候蠻晃的，降速之後就很穩、到機場聞到食物味道還不斷大喊“真香”、坐上大巴後，館長也發現，上海街頭電動車比例很高、中國人很友善、交通有秩序、基礎建設好等。



中天隨行記者也問及，目前為止有覺得中國和台灣哪裡不一樣？館長則說，跟台灣無異啊，就沒有……沒有……沒有差別啊，目前為止啦。



館長抵達下榻飯店稍作休息後，又開直播走去吃串，一路上鼓勵台灣民眾多來大陸看看，不要被民進黨騙，他就是要這樣在路上隨意走，帶台灣民眾看看大陸真實的狀況，看看大陸人民是不是生活在水深火熱，打那些青鳥的臉。至於酸民說他行程都安排好的，他反嗆，他就是故意不搭大巴，免得被說安排的，若這樣隨意走還說安排的，就真的沒救了。



館長一路上也遇到部分兩岸網民要求合照、打氣喊館長加油，館長也都來者不拒，一一滿足粉絲的要求。



本身經營健身房的館長，10日下午2點在桃園機場集合出發前往上海，晚上抵達上海後搭乘磁浮列車，也在上海街頭隨意走走看看；11日前往徐家匯、外灘南京路、夜遊黃浦江；12日行程為朱家角、豫園老城隍商圈；13日赴陸家嘴、東方明珠，晚上則體驗超紅的沈浸式宮廷晚宴；14日搭高鐵到杭州進行一日遊，遊西湖、明清河坊街等；15日則到靜安寺、上海新天地，最後返台。