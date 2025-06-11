北檢傳喚藍委鄭正鈐　疑與毀謗高端疫苗有關

藍委鄭正鈐。（中評社 資料照) 中評社台北6月11日電／大罷免全台延燒，31名中國國民黨籍“立委”進入第二階段送件、補件程序，根據《菱傳媒》報導，新竹出身的藍委鄭正鈐因接連涉入詐騙集團門神、濫用公務車等爭議，更是命懸一線。台北地檢署11日將以被告身份傳喚鄭，疑與1年多前的高端疫苗案有關，替大罷免再添柴火。



新竹出身的藍委鄭正鈐日前參加國民黨主席朱立倫號召的426上凱道活動，被抓包疑似動員移工，而後幫忙動員的何姓支持者，還被爆出涉及暴力討債、重利、拿鄭正鈐合照詐騙等案件，導致鄭連帶陷入詐團門神的質疑。



日前新竹市雙罷免（涉貪停職中的高虹安與鄭正鈐）總部發言人林志潔更爆料，鄭正鈐搭乘“立法院”公務車跑反罷免行程，並在開議期間進出高虹安金主、知名建商“愛山林建設”總部。



面對質疑，鄭正鈐在6月5日發表聲明“對於近期充斥含沙射影、無端抹黑的不實指控，未來將不再回應，也不會姑息，若有不法歡迎提告，對於不實言論，辦公室將持續蒐證，一切依法依程序處理。”



鄭正鈐不僅陷入罷免泥淖，根據台媒報導，北檢日前已發出傳票，通知鄭正鈐以被告身分於11日下午4時到案說明，案由是妨害名譽等罪，疑與去年初的高端疫苗案有關。北檢時隔1年5月正式啟動偵辦、進行約談，在大罷免烽火連天、鄭正鈐多事之秋之際，對鄭造成不小風險。



2024年1月8日，鄭正鈐在“立法院”召開記者會，提出四段錄音檔，稱是2020年8月7日高端疫苗生物製劑股份有限公司(6547)董事會的開會紀錄，內容提及高端寫好一篇疫苗成效的學術論文，希望美國國家衛生院（NIH）掛名發表，但NIH覺得貢獻度不夠，不願掛名背書，高端卻稱“掛名就是最大的貢獻”。



鄭正鈐質疑高端利用NIH名聲牟取政府補助、炒高股價、誤導投資大眾，並批評食藥署通過高端疫苗的緊急使用授權(EUA)，審查過程卻不公開透明，有可議之處，呼籲檢調深入調查。