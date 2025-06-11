館長訪上海對陸印象改觀　喊交通運輸很便宜

“館長”陳之漢與上海民眾合照。（照片：館長惡名昭彰YouTube） 中評社台北6月11日電／台灣網紅“館長”陳之漢10日搭機赴上海進行為期6天5夜的“和平大使”行程。抵達上海浦東機場後，一路都有大陸民眾認出館長，熱情要求合影，館長也一一親切回應。搭車下榻上海市區後，館長看到當地景物，直呼覺得交通非常便宜，真的要身處在上海，會比較震撼一點。



《中天新聞》報導，館長提到這次共帶了10人團出訪，包括中天3人。抵達上海市區下榻飯店入住之後，一行人走出戶外在街頭閒聊，有認出館長的在地民眾前來想合照，館長親切摟肩合影並握手道別。這時館長摸著肚子直呼有點餓，想吃烤串、“撸串”。



對此行的感想，館長表示，很多中國大陸網友都來找他拍照，剛剛沿路遇到好幾個，人都蠻好的，“總之一句話，民進黨都在亂講！老話一句，你自己來嘛，又不用花多少錢？”機票覺得蠻便宜的，來回台幣7500到5000元都有，不要坐商務艙的話，而且超快就到了。覺得跟沖繩有拚！來到這邊，第一個語言相通，吃東西、訂飯店、走出去、去消費，講中文基本上大家都聽得懂，他的消費又沒有很高。



“根據我這幾天看影片，我覺得他沒有很高，比我們台北再便宜一點點！”館長說，而且他的交通運輸，很便宜！以前以為大陸這邊很可憐、不發展，台灣很屌、都贏他們？覺得他們這邊人的水準、文化水平沒有那麼高？當然，這一陣子他看了很多影片，早就已經改觀了。“但是我現在人在上海，會比較震撼一點！因為你們真的要杵在這邊，去看這些建築物，去看看人家的車，人家的一些道路，真的你說跟台灣哪有什麼分別？”



中天記者追問，有到震撼這個程度？館長笑說“等下到他們熱鬧的地方，我就會震撼了！”因為他們住宿的地區，還是相對比較安靜一點。