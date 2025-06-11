志願役月加給3萬三讀通過　趙少康憂1事

趙少康認為，民進黨反對替志願役軍人加薪，愧對國軍。（趙少康臉書） 中評社台北6月11日電／《軍人待遇條例》部份條文修正草案10日三讀通過，提升志願役每月新台幣3萬元加給，義務役月薪則不得低於法定最低工資，並恢復上校以上退役軍官的子女教育補助費。但“行政院長”卓榮泰表示將研議提“憲法”救濟。中國國民黨籍前中廣董事長趙少康擔憂，只因軍人加薪案是在野黨提出，民進黨就反對到底。如果大罷免成功，民進黨的“立委”席次過半，會不會又要改回來？



趙少康10日在臉書指出，在野黨合力，軍人待遇條例修正案終於順利三讀，替15萬名志願役弟兄每月加薪3萬元。根據表決紀錄，民進黨“立委”全體投下反對票。賴清德一方面激化兩岸緊張對立，增加“國軍”戰備負擔，一方面又不願意給軍人更好的待遇，真是愧對“中華民國”“國軍”！



趙少康提及，做過軍人的父親曾經跟他說：世界上沒有一個強盛的國家是對軍人不好的。



趙少康表示，去年在“副總統”競選辯論會上他就公開提出，現在職業軍人的待遇實在太低，一旦兩岸開戰，不可能主靠義務役打仗，必須靠職業軍人。他們從軍“保家衛國”已經失去自由，戰備任務還越來越沉重，這麼低的待遇怎麼能吸引大家從軍？所以當時他主張，替戰鬥部隊每人加薪2萬元，今天三讀通過的條文則是加碼到3萬元，更能激勵“國軍”士氣。



趙少康認為，台灣稅收已經連續4年超徵，累計達1.87兆元，光是去年就超徵5000億元。本來就應該把握這幾年財政相對穩健的好時機替軍人加薪。遑論民進黨執政以來，兩岸兵兇戰危，大陸的軍機、軍艦動不動就來圍台，“國軍”弟兄壓力越來越大，當然要給予更好的待遇。



趙少康強調，不只替軍人加薪，警消退休金的所得替代率提高後，待遇也應該一併檢討。只因為軍人加薪案是在野黨提出，民進黨就反對到底，如果大罷免成功，讓民進黨的“立委”席次過半，會不會又要改回來？