軍人加薪過關　顧立雄：可能排擠軍事支出

顧立雄接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月11日電（記者 黃筱筠）對於中國國民黨團提案對軍人加薪三讀通過，台“國防部長”顧立雄今天受訪表示，懇請“立法院”大幅增加歲出預算同時，能夠跟“行政院”、“國防部”商量、審慎研議，因為相關大幅增加預算，可能排擠其他有關作業維持費與軍事支出。



“立法院”10日三讀通過《軍人待遇條例》修正案，根據最新通過的國民黨團版本條文，軍方加給項目將明確納入法制，而今年4月“國防部”調薪的新台幣15000元，修法後志願役官兵每月最高可獲得加薪新台幣3萬元加給，修法將自2026年元旦起正式施行。



但對於該修法，“行政院”則認為加薪條例又通過，顯然違背預算法規定與“憲法”精神，“行政院”絕對依照憲政精神，提出救濟。



“立法院”今天邀請“國防部長”顧立雄報告“海空戰力提升計劃採購進度及執行成效”，並備質詢。並處理今年度相關凍結預算案。



顧立雄說，軍方弟兄當然很辛苦，我們都希望待遇適度調整，今年4月1日也已經奉賴清德指示調升志願役與戰鬥部隊加給，6月1日也提升網路戰加給，後面電偵軍也會實施加給。



他指出，懇請“立法院”大幅增加歲出預算同時，能夠跟“行政院”、“國防部”商量、審慎研議，因為相關大幅增加預算，可能排擠其他有關作業維持費與軍事支出，希望遵守財政紀律法、預算法相關規定，說明資金來源。還有如何避免排擠作業維持費與軍事預算，以及顧及政府施政衡平性。



媒體追問衹有執政黨提出加薪才是挺軍人，在野黨不能提嗎？顧立雄表示，剛剛提了我們4月1日已經提升志願役加給，內部討論會兼顧各項加給衡平，審慎研議資金來源，會看“國防部”預算能發多少。現在預算三大部分，包括作業維持費、軍事投資、人員維持都很重要。要兼顧“國家”整體施政衡平避免排擠其他預算，懇請“立法院”從事加薪時，也跟行政部門審慎研議。



第二波加給會受衝擊嗎？顧立雄說，現在送“行政院”審議中，還沒有消息，等進一步消息。