顧立雄：協商軍人優先登機擴及眷屬

顧立雄接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月11日電（記者 黃筱筠）現役軍人出境搭機將享專屬禮遇，今年7月起，搭乘中華、長榮、星宇等6家台灣籍航空，只要出示身分證明，軍人就能優先登機。這項政策首波鎖定國際線，未來是否擴及眷屬也將進一步評估。台“國防部長”顧立雄今天表示，是否擴及軍人眷屬，這部分跟“交通部”商議一下，比照其他國家，例如美國大概是帶一名眷屬，之後會與“交通部”協商看看。



“立法院”今天邀請“國防部長”顧立雄報告“海空戰力提升計劃採購進度及執行成效”，並備質詢。並處理今年度相關凍結預算案。



顧立雄在民進黨“立委”林楚茵質詢時也說，相關政策可以彰顯軍人榮譽感。



民進黨“立委”陳俊宇質詢提及，軍人優先登機禮遇可以提昇官兵休假便利，出境的時候目前要求配戴軍人身分證，有變通的證明文件嗎？



顧立雄說，目前還是以軍人身分證查證為主，配合修正身分證管理要點與出口業務規定，刪除不能帶軍人身分證的規定，以前說出境不能帶軍人身分證，但是在台灣也可能遺失。這樣政策、措施主要形塑軍人榮譽感，軍人身分證沒有機敏資料攜帶應該是還好，會掉的話到哪裡都會掉，當然希望妥善保管，但證件拿著到哪裡都可能會掉。



陳俊宇質詢提及，軍人眷屬也研擬隨行可以納入嗎？顧立雄說，這部分跟“交通部”商議一下，比照其他國家，美國大概是帶一名眷屬，會與“交通部”協商看看。



陳俊宇肯定相關優惠禮遇軍人，推出相關的敬軍政策，顧立雄也表示，謝謝委員支持。