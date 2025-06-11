黨外在野大聯盟成員陸續到場　大咖雲集

前藍委鄭麗文。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月11日電（記者 張嘉文）由中國國民黨前“立委”鄭麗文發起的“黨外在野大聯盟”今日上午舉行成立大會，名單橫跨不同政治光譜，包括馬英九基金會執行長蕭旭岑、“中研院”院士陳培哲、前“立委”郭正亮、前“交通部長”葉匡時以及網紅“館長”陳之漢等人，橫跨藍綠白，名單一字排開，都是在各領域說話有份量，有一定影響力人士。



“黨外在野大聯盟”由鄭麗文一一聯繫成立，鄭麗文指出，成立契機是左翼聯盟秘書長黃德北與陳培哲等75位學者今年3月發表聯合聲明，指控“賴政府”壓縮台灣言論自由空間，戒嚴時代的思想審查已降臨台灣上空。鄭麗文後來與陳培哲等多名學者對談，5月開始籌劃組“黨外在野大聯盟”。



今天的成立大會在台大校友會館舉行，中廣前董事長趙少康將出席站台力挺，無黨籍原住民“立委”高金素梅和多位國民黨“立委”陳玉珍等人都前來支持。另有親藍營的青年也以戰世代號召十多位年輕人參加，老中青三代都包括在裡面。



鄭麗文向中評社表示，她發起這個聯盟成立宗旨，是希望避免賴清德沒收台灣民主，更要阻止賴的暴衝讓台灣陷入戰爭，盼能透過台灣內部的大對話，凝聚不同於賴的主流民意形成共識，來促進兩岸和平。



她強調，聯盟的目標是連結所有在野力量，跨越政治光譜，凝聚力量以制衡少數民意的賴清德恣意妄為。



黨外在野大聯盟政治光譜橫跨藍綠白、左派右派，包括蕭旭岑、陳培哲、前“立委”郭正亮、前“交通部長”葉匡時、反萊豬醫師蘇偉碩、社運人士鄭村棋、網紅“館長”陳之漢、高中老師區桂芝等20多人。