悲觀看補助款訴願　盧秀燕：法院民進黨開的

台中市長盧秀燕答詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中6月11日電（記者 方敬為）“行政院”刪減地方政府一般性補助款，引發縣市反彈，藍營部分縣市長提起訴願。針對議員今日質詢台中市何時跟進？國民黨籍台中市長盧秀燕答詢表示，她未在第一時間提訴願，是希望減少“中央”、地方衝突。另一方面，她對訴願結果也感到悲觀，因為“法院是民進黨開的”，不過，若“中央”仍未轉寰，台中市仍會在期限前提起訴願。



地方政府補助款遭“行政院”刪減25%，台北市長蔣萬安、南投縣長許淑華、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、連江縣長王忠銘、花蓮縣副縣長顏新章、新竹縣副縣長陳見賢、嘉義市主計處長阮鼎元等人4日下午聯合赴“行政院”提起行政訴願。



國民黨籍台中市議員朱元宏11日在市議會總質詢指出，台中市政府一般性補助款被砍新台幣32億元，現在已有不少縣市尋求救濟管道提起訴願，台中市何時跟進？



盧秀燕答詢表示，一般性補助款是受法律保障的，百姓繳稅給政府，政府將全民繳納的公帑編列預算，部分依法要提撥給地方政府使用，取之於民用之於民，一般性補助款有其法源依據，且依法定公式計算，並有指定項目專用，包括社會福利、教育、基礎建設等，台中市這次被砍了新台幣32億元，估算有74萬人次受影響，在弱勢方面的民眾大概有64萬人次，在教育方面大概有近10萬人次。