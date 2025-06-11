館長氣到失眠怒反擊：一定會帶戰果回台灣

館長收到大陸粉絲送來的霸王茶姬。（截自“館長惡名昭彰”YouTube直播畫面) 中評社台北6月11日電／網紅館長陳之漢10日啟程展開六天五夜中國大陸之旅全程開直播，11日館長一早在飯店房間開直播表示自己整晚氣到沒睡，質疑“綠色媒體總動員”要弄死他，但他直言“你越講我越賭爛”，此行一定會帶著戰果回台灣，把訊息傳遞給所有朋友，希望兩岸能恢復交流，大家吃美食、喝美酒，若演變成吃飛彈、吃子彈，這對台灣來說是個災難。



館長在上海的行程人氣紅不讓，馬英九基金會執行長蕭旭岑今早受訪都提到，館長昨晚吃消夜片段，觀看人數已超過150萬人。台灣朋友也留言說兩岸不要打仗、要交流，都可以看出台灣民意對兩岸交流多持正面態度。



綜合台媒報導，網紅“館長”10日飛往上海，想要成為“和平大使”，預計將走訪上海及杭州多個知名景點，而且全程都會用Youtube直播。館長抵達上海後，不少粉絲特地趕來與館長合影，甚至有人也對於民眾黨前主席柯文哲的遭遇相當關心，希望柯文哲能早日出來，讓館長痛批民進黨丟臉，“賴清德的壞，連大陸這邊的人都知道。”



網紅館長也選擇搭乘磁浮列車前往上海市區，並表示這是針對曾扯“大陸高鐵沒靠背”的綠委王義川刻意安排的。抵達上海市區下榻飯店入住之後，一行人走在路上，不少大陸民眾認出館長，熱情要求合照，館長也非常親切回應。



11日早上，館長在直播中提到，他認為自己在做對的事情，要說他賺“紅錢”，但哪個民進黨不賺錢？更坦言自己就是想賺錢、想賺全世界的錢，同時透露他到上海至今花了5、60萬元，根本還沒賺到錢，才剛來連市場是什麼樣子都不知道，是要怎麼賺錢。



有人認為他只敢去一線城市，不敢去看農村廁所有沒有門，館長直言，“聽完這個就知道他是弱智，中國大陸這麼大，難道他我只拍壞的、不拍好的嗎？台灣也有發展很差的地方，你來台灣我帶你們去看貧民窟、看農村、看垃圾堆”。



有民眾前來向館長表示，自己很喜歡柯文哲，希望柯文哲可以早日被釋放。館長透露，“大家都來跟我說，館長，真的要加油；甚至一堆人跟我說，館長，釋放柯文哲”，他痛批“民進黨丟不丟臉？連大陸人都知道你們在搞哪一套，真是丟臉，賴清德的壞大陸都知道，每個人都跟我講，希望柯文哲早日被釋放，丟臉丟到大陸。”