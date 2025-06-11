蕭旭岑：馬英九率台青訪陸為兩岸和平盡心力

馬英九基金會執行長蕭旭岑受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月11日電（記者 張嘉文）馬英九14日到27日將第四度訪問中國大陸，馬英九基金會執行長蕭旭岑11日上午受訪表示，此刻兩岸緊張、局勢變動，兩岸關係要交流而不能中斷。馬英九再次身體力行帶著台灣青年學子走訪大陸，為兩岸和平盡一份心力。



蕭旭岑提到，此行並未安排“習馬三會”，向中國國民黨主席朱立倫滙報過行程規劃。對於正值大罷免期間，是否擔心幫綠營添柴火？蕭說，黨內不應該陷入民進黨設下的陷阱，也不該有壓力。如果今天台灣主流民意是支持交流，國民黨應該順應，“兩岸交流是加分”。



馬英九基金會11日宣布，應大陸方面邀請，馬英九將於6月14日至27日，率馬英九基金會“大九學堂”學員訪問大陸，出席在福建廈門舉辦的“第17屆海峽論壇”和在甘肅敦煌舉辦的“兩岸共同弘揚中華文化”活動。馬英九此行會帶學員走訪“河西走廊”，體驗古代絲綢之路。



蕭旭岑今天出面受訪時表示，賴清德也提過兩岸應交流代替對抗，他不解陸委會為何又要說“警惕統戰意圖”，為何要阻止台灣人去中國大陸交流。他並舉例，《美麗島電子報》9成民意都希望交流，國民黨不該陷入民進黨設下的陷阱。



蕭提及，正在上海訪問直播的網紅“館長”陳之漢昨晚吃消夜片段，目前觀看人數已超過150萬人。台灣朋友也留言說兩岸不要打仗、要交流，都可以看出台灣民意對兩岸交流多持正面態度。



蕭旭岑表示，馬英九這次訪陸，基金會上週也向朱立倫滙報這次的行程安排，國民黨大陸事務部主任林祖嘉會參加行程。



至於本屆海峽論壇並沒有藍營縣市長出席，原本有報名出席的後來也取消？蕭旭岑對此說，地方補助款資源在“中央”，他能理解藍營縣市首長的壓力。但馬英九已經沒有黨職或公職，馬願意擔任兩岸的橋樑。