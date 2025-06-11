馬英九出席海峽論壇　藍委肯定

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月11日電（記者 鄭羿菲）馬英九14日到27日將第四度訪問中國大陸，並出席海峽論壇。中國國民黨籍“立委”賴士葆11日表示，海峽論壇是一個兩岸民間交流的論壇，馬英九出席就是交流，兩岸越緊張，越需要交流。國民黨籍“立委”馬文君也說，若對兩岸和諧有幫助，可以透過更多管道，總比現在兩岸兵凶戰危越來越緊張，有好的溝通管道也是一個方式。



馬英九基金會11日宣布，應大陸方面邀請，馬英九將於6月14日至27日，率馬英九基金會“大九學堂”學員訪問大陸，出席在福建廈門舉辦的“第17屆海峽論壇”和在甘肅敦煌舉辦的“兩岸共同弘揚中華文化”活動。馬英九此行也會帶學員走訪“河西走廊”，體驗古代絲綢之路。



賴士葆11日接受媒體訪問表示，海峽論壇已經好幾年了，雖然陸委會定義是一個統戰論壇，但也不是陸委會隨便扣帽子就扣帽子了，海峽論壇就是一個兩岸的民間交流的論壇，還是陸委會連民間交流都不要？兩岸交流本就會有些論壇、平台，而海峽論壇是平台之一。



賴士葆說，兩岸越緊張，越需要交流，不要說兩岸交流等於統戰。奇怪了，有多少的民進黨人大賺特賺大陸的錢、來往的密切，為什麼都沒關係？