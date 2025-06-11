高雄31天停8次電　陳其邁籲電網韌性加快

民進黨籍高雄市長陳其邁11日出席警察節活動前受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月11日電（記者 蔣繼平）台灣核三廠2號機5月17日正式除役後，台灣已無核電。從5月9日到6月10日，高雄市31天內就發生8次無預警停電，引起民怨及藍營痛批。民進黨籍高雄市長陳其邁今天受訪表示，市府及“立委”已向台電反映多次，希望電網韌性、配合整體都市更新與產業發展都必須加快腳步。



針對高雄31天內無預警停電8次，陳其邁11日上午受訪時也表示，除要有充足的電力之外，更重要的是有電網的韌性，尤其在周邊的配輸送電的部分要再加強，像是旗津、老舊社區的配線、配電電壓的相關設備，都必須要加速的來進行。事實上這個問題，不管是市府或透過“立委”都跟台電反映非常多次，都希望說在電網韌性、配合整體都市更新、跟產業發展都必須加快腳步。



可望代表國民黨參選2026高雄市長的藍委柯志恩9日在臉書盤點近期高雄多次發生無預警停電，包含5月9日左營地區發生大規模跳電，影響範圍涵蓋左營高鐵站、捷運系統與科技園區。5月15日左營區又有多達721戶居民遭遇突如其來的停電。5月18日鹽埕區深夜傳出爆炸聲響，隨即造成139戶陷入黑暗；隔日凌晨，苓雅區則因高壓電纜故障，導致440戶停電。5月24日熱門的三多商圈整排美食餐廳陷入停電，業者生意大受衝擊。



柯志恩再指無預警停電事件在6月情況未見改善，6月7日左營區再次在午後出現無預警斷電，民眾憂心成為“新常態”。6月9日旗津區無預警大停電，波及將近9千戶，規模驚人。沒想到柯志恩才剛說完，高雄車站周邊10日清晨5時許又有321戶停電，等於31天內發生第8起無預警停電事件。



對此，有意爭取高雄市長初選的綠委賴瑞隆10日邀台電說明改善措施，台電副總經理陳銘樹指出，旗津停電因變電所裸露匯流排設備老化損壞，25日將完成設備汰換與屋內化工程，匯流排全面室內化後，便能有效降低因異物或高溫影響造成的跳電風險，大幅提高供電穩定性。



陳銘樹強調，台電已實施高雄變電所設施全面汰換，完成梓官、鹽埕、鼓山、永安、大崗、大湖等6所設備汰換作業，可加強系統轉供能力，加速布建饋線自動化，有效提升事故應變能力，台電將持續改善供電品質。賴瑞隆則要求台電加速設備汰換，不能以線路多為借口。