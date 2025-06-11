盧秀燕認同核三延役公投　勿排除特定能源

台中市長盧秀燕答詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中6月11日電（記者 方敬為）台灣民眾黨“立法院”黨團5月20日提案第三核能發電廠延役公投獲表決通過，預計8月23日投票。對於是否支持該公投？中國國民黨籍台中市長盧秀燕今日在市議會答詢表示，台灣的電力不穩定已被美國商會公開提醒，她主張雞尾酒式發電，不應排除特定能源，核三延役公投是人民給政府更多發電選項，她予以肯定。



台中市議會11日召開市政總質詢，民眾黨籍市議員陳清龍針對該黨發起核三電廠延役公投，問盧秀燕的態度。



盧秀燕答詢表示，10日美國商會有提出“2025 台灣白皮書”，明確指出，台灣基載電力供應正因為台灣核能除役，以及因應減碳目標而逐步降低燃煤發電，而面臨結構性挑戰，恐怕影響到外商投資意願。



盧秀燕指出，最近台中市被指責用電太多，那是因為台中經濟發展好，所以用電的多，如果一座城市拚經濟，反而要被指責用電太多、被打壓，那美國商會及其他海外投資者不會膽顫心驚嗎？因為政府沒辦法提供充足、穩定的能源，企業用太多電要被指責，還可能因為電力不穩定影響營運，所以美國商會的白皮書示警，不應該貿然驟停核電，已經給出明確的答案。



盧秀燕重申，她主張雞尾酒式的發電方式，因為全世界沒有國家是採取單一形態發電，以美國來說，它有核能、水力發電、地熱發電、火力發電，各種發電方式並行。綠電當然是大家追求的，但是全世界現在也沒有國家完全可以單靠綠電。台灣自從核電退場後，可以看到火力發電占比節節攀升，前兩天晚上，台中火力電廠的機組運轉率高達95%，這是危險的，也會使台灣陷入“國安”危機。



盧秀燕對民眾黨提出核三廠延役公投表達肯定，該公投就是給政府多一個選項，是好意，由民眾展現民意給政府能夠調整政策。