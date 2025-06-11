黨外在野大聯盟成立　持白玫瑰宣示勇敢發聲　

黨外在野大聯盟11日成立，會後進行大合影。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月11日電（記者 張嘉文、張穎齊）前國民黨“立委”鄭麗文宣布組成的“黨外在野大聯盟”今日上午舉行成立大會，她表示，這不是為了大罷免成立的，希望能在未來關鍵的3到5年團結捍衛台灣民主。前中廣董事長趙少康表示，反制大罷免可以變成第一場戰役，目的在建立制衡、監督的制度。



民進黨出身的鄭麗文致詞時提到，什麼是黨外的精神，就是對於一黨專政的體制，連結所有統治者、執政黨之外的聲音，發揮制衡力量；當下執政黨逐漸走向法西斯化、沙文主義化，大家憂心不已，因此希望連結、團結所有在野力量。不是跟賴清德一樣才叫團結，這就是大家今天站在一起的原因。



她以1973年第一次以“黨外”為名參選的民主前輩，以及1981年“黨外三君子”陳水扁、謝長廷與林正杰為例，並援引林正杰名言“民主靠制衡，制衡靠黨外”，指出聯盟目標是在凝聚各方力量。



上午的成立大會於台大校友會館舉行，現場近百人與會，在眾多發起人之中，出席者包括國民黨籍前“立委”鄭麗文、前“衛福部”藥政處長王惠珀、輔大日文特聘教授何思慎、海潮智庫辦公室主任吳永毅、秋鬥總指揮林子文、東華大學民族發展與社會工作學系退休教授施正鋒、陽明交通大學退休教授傅大為、政大新聞系退休教授馮建三、前“交通部長”葉匡時、世新社發所退休教授黃德北、人權律師黃國鐘、農運詩人詹澈、政大法律學系副教授廖元豪、台灣社造聯盟榮譽理事長盧思岳、高中老師區桂芝、台灣民主實踐研究工作室執行長郭耀中、馬英九基金會執行長蕭旭岑、前“農委會主委”陳保基、反萊豬醫師蘇偉碩等。



在野黨“立委”包括游顥、賴士葆、陳玉珍、馬文君、林德福、鄭正鈐、牛煦庭、張啟楷、麥玉珍、高金素梅也到場支持。



出席力挺的中廣前董事長趙少康則說，“在野黨不過發出微弱的聲音，就遭到民進黨發動罷免”，台灣現今的政治氣氛十分不安，所以反制大罷免可以變成聯盟第一場戰役，目的在建立制衡、監督的制度，使執政黨傾聽人民聲音。