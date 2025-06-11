高金素梅：賴藉“國安”為名　沒收言論自由

無黨籍立委高金素梅。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月11日電（記者 張穎齊）“黨外在野大聯盟”11日成立，無黨籍“立委”高金素梅上台致詞表示，賴清德的抗中17條，藉“國安”為名，卻行沒收人民言論、集結自由、人權之實，對內製造仇恨，現在成立黨外在野大聯盟，希望大家一起守護台灣民主。



高金素梅接受發起人之一、中國國民黨籍前“立委”鄭麗文邀請出席致詞，高金素梅表示，她是原住民泰雅族，台灣這塊土地有許多民族，但民進黨自詡是台灣這塊土地的主人，以閩南本省人，來認為外省人是大陸來的人，要比起先來後到的順序，那原住民不是才是先來的嗎？



高金素梅說，但原住民同胞很有心胸，民進黨沒有，原民希望台灣能建立美麗的彩虹，她從政23年，在“立法院”看了很多事情，在場有許多前輩，給予她政治啟蒙，她依然還是無黨籍來服務人民。



她說，民主平等一直是她所堅持的立場，民進黨就是以前黨外政治運動起家的，那時民進黨主張要百分之百的言論、集結自由，捍衛人權。但現在看看賴清德的抗中17條，藉“國安”為名，企圖沒收人民的言論自由、集結自由、人權自由，不斷製造台灣人的仇恨。



高金素梅強調，成立在野黨外大聯盟是很好、且非常重要的事，她要用泰雅族說向大家說“希望祖靈庇佑台灣的民主彩虹”，並號召全場群眾與她一起唸。眾人熱烈鼓掌叫好。高金素梅待了1小時多，才因“立法院”有事先行離席。



黨外在野大聯盟11日於台大校友會館成立，現場近百人，聚集許多老中青三代，包含中國國民黨、台灣民眾黨籍“立委”、學者、中國國民黨青年軍、前民進黨籍老黨員、時事評論員等各方人士。