區桂芝：反獨才有未來　台灣人就是中國人

北一女國文教師區桂芝接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月11日電（記者 張穎齊）台北市立第一女子高級中學國文教師區桂芝參與“黨外在野大聯盟”，她上午出席成立大會受訪表示，希望更多“戰世代”年輕人認清，要反“台獨”才有和平的未來。台灣年輕人一定要知道中華民族的主體性，兩岸和平交流，台灣人就是中國人。



區桂芝也說，陸委會一再曲解《兩岸人民關係條例》，違法、“違憲”，掌握“國家”機器，不斷想用法律讓兩岸交流的人士入罪，現在整個民進黨是“秦檜大本營”、“秦檜大部隊”嗎？不用安人民莫須有的罪名。



區桂芝指出，台官方即便不斷在行動上打壓兩岸教育交流，但形勢比人強，是無法禁止兩岸百姓的心之所向，對抗不了民心，最後也會鬆動、收回去。



區桂芝說，現在整個政府，從“教育部”到陸委會沆瀣一氣、口徑一致，用“國家”機器去禁止學術等交流，但有辦法全面禁止兩岸人民親友之間的交流嗎？能禁止探親、旅遊嗎？若這政府一再這樣下去，人民是會聚集推翻政府的力量。



針對加入黨外在野大聯盟，區桂芝說，希望在台灣能發揮中華文化復興運動，集結民間力量，想辦法對民進黨造成壓力，有機會更能呼籲重審108課綱，她希望更多“戰世代”年輕人認清，要反“台獨”才有和平的未來，要有民族認同，從孫文過去和平、奮鬥、救中國，就是追求中國的和平統一。她也自知被扣的紅帽子夠多了，但台灣年輕人一定要知道中華民族的主體性，兩岸和平交流，台灣人就是中國人。