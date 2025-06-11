2明星海牛死亡　衝擊彰化無形文化資產保存

彰化縣無形文化資產“海牛文化”兩頭明星海牛阿妮（左）、叫小賀，先後病死。（海牛學校提供） 中評社彰化6月11日電／海牛文化拉警報！被列為彰化縣無形文化資產的“芳苑海牛”，近期爆出嚴重疫情，當地海牛學校所飼養的兩頭海牛“阿妮”與“叫小賀”，疑感染腸病毒與牛流行熱，導致四肢癱軟、無法反芻，一週內接連病逝，儘管獸醫緊急搶救，仍回天乏術。



“芳苑”古地名“番仔挖”，位於彰化縣西部沿海地區。芳苑潮間帶源於濁水溪帶來豐沛的泥沙和海水交融，化育成廣袤的黑泥灘地，向海延伸有6公里之長，成為全台最重要的養蚵產地。這裡靠著海牛到海里養殖蚵仔，因而形成特殊的“海牛文化”。蚵農靠著海牛將蚵仔運送到市場養家活口。不過近年因被機動性高的“鐵牛車”取代，海牛就隨主人轉型從事休閒事業，加入潮間帶生態旅遊行列。



“芳苑潮間帶牛車採蚵”此一奇特景象，在2012年受到英國廣播公司BBC報導後，打開知名度，並在2016年被登錄為彰化縣無形文化資產。



海牛學校校長魏清水表示，阿妮與叫小賀年這兩頭牛猝逝，對文化傳承與觀光影響巨大，未來會繼續購牛，延續海牛文化命脈。他說，目前芳苑地區僅存十頭海牛，真正能下田、載蚵或搭載觀光客的只剩三頭，其中阿妮與叫小賀是當家主力。沒想到短短幾天先後病倒，醫師雖連打三針急救，仍無力回天，令人不捨。



魏清水指出，阿妮與叫小賀年約八歲，正值青壯期，平日除工作外，也常參與文化活動與載客體驗，深受遊客喜愛。但6月1日，阿妮突然出現四肢無力、反芻困難等症狀，4日晚間就病逝。叫小賀則在9日開始出現四肢癱軟等相同症狀，最後倒地不起，昨日中午嚥下最後一口氣離世。獸醫初步研判，兩牛死因為感染腸病毒或牛流行熱所致。



魏清水說道，阿妮與叫小賀皆為海牛學校創立初期，由眾人集資購得，在病逝之後，對彰化無形文化資產是重大的損失。目前觀光導覽部分只能先調度其他海牛，讓獨特的海牛文化得以延續。



彰化動物防疫所表示，9日先派消毒車到海牛學校進行消毒，10日再派員前往瞭解死亡海牛是否感染牛流行熱，也對飼主宣導疾病防治、施打疫苗的重要性。



對此，彰化縣文化局表示，芳苑海牛為該縣公告登錄之無形文化資產，後續將協助海牛學校依“無形文化資產傳習計劃”申請文化資產局補助，推動海牛飼養與耕作技術的紀錄與傳承，避免文化流失。同時在地團隊合作，確保海牛文化得以延續。