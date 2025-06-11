國民黨台北市黨部反罷戰略　打蔣萬安牌保5

國民黨台北市議長、台北市黨部代理主委戴錫欽。（中評社 資料照） 中評社台北6月11日電／大罷免二階連署進入收尾階段，有高達31席藍委達標，將進行罷免投票，佔區域藍委約8成。國民黨台北市議會黨團11日中午舉行黨團大會，討論如何守住台北市5席黨籍“立委”。國民黨籍台北市議會議長、市黨部代理主委戴錫欽會後受訪表示，不管是投票前一天將有反惡罷、顧民主大造勢，或在6、7月的造勢活動，一定會邀台北市長蔣萬安參加。



媒體報導，戴錫欽表示，因三階投票日期未確定，一旦確定，投票前一天晚上會有一個大型造勢活動，反惡罷顧民主，另外會在6、7月的周末或周日舉辦大造勢，聲援5位黨籍“立委”，各議員除了聲援自己選區的“立委”，包括站路口、掃街、宣講、客廳會，也會鼓勵議員跨區聲援。



戴錫欽表示，針對所有在野黨區域“立委”無差別攻擊的大罷免，非常不可取，蔣萬安這一兩年來的市政成績，有目共睹，很多的預算需要中央的挹注、幫忙，如果中央再用政治杯葛的方式，刪減補助款，阻礙台北市的發展跟建設的話，必須有所行動，第一步就是保住台北市優秀的5位國民黨“立委”。



國民黨台北市議會黨團書記長李明賢指出，蔣萬安在總質詢結束後，本周六、日就有安排區域“立委”的輔選和問政說明會的行程，以個人的聲量，全力拉抬。蔣萬安會說明台北市5席“立委”對台北市政、建設爭取的成績，透過“立委”“建設牌”和蔣萬安個人能量的加持，讓台北市5席“立委”“1席都不能掉、5席都力保”的目標達成。



國民黨籍台北市議員張斯綱表示，現在在基層，要把反罷投票率拉高，可以仿效去年市長謝國樑在基隆反罷免的操作，每一里去深耕、辦說明會，告訴大家罷免的荒謬性，國民黨這5席“立委”都表現得不錯，為什麼要被罷免。



張斯綱說，要把大罷免的這荒謬性講出來，以及現在民進黨奇形怪狀的施政，包括濫用公器，像史哲為什麼要給他高鐵的職位，年薪800萬就是標準的酬庸。另外，還要催出急迫感，把反罷投票，視為對賴清德的反對投票，過去一年的施政，用反罷免來做施政檢驗。