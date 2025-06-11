趙少康：黨外在野大聯盟首戰　反制大罷免

黨外在野大聯盟成立大會，與會人員手持一朵白玫瑰。（照:趙少康臉書） 中評社台北6月11日電／“黨外在野大聯盟”今天舉行成立大會，與會的前中廣董事長、戰鬥藍發起人趙少康在會後發文表示，他觀察到今天的發起人，在過去有不同的政治主張、意識形態，但是大家有共同的目標，就是必須制衡執政的民進黨。趙少康認為，當前，反惡罷可以做為黨外在野大聯盟的第一場戰役，因為衹有反制大罷免，才能確保唯一的制衡力量繼續存在。



由前藍委鄭麗文發起的“黨外在野大聯盟”今日上午舉行成立大會，出席者包括籌組大聯盟的前國民黨“立委”鄭麗文、前中廣董事長、馬英九基金會執行長蕭旭岑、東華大學民族發展研究所退休教授施正峰、無黨籍“立委”高金素梅、“歷史哥”李易修等，網紅“館長”陳之漢因在大陸訪問，透過錄影發言。



趙少康11日在臉書發文表示，人手一朵白玫瑰，希望找回過去的“黨外”精神！



趙少康表示，面對民進黨的蠻橫與違法亂紀，台灣人民充滿無力感。鄭麗文很有心，不想束手無策，辛苦奔波串聯“黨外在野大聯盟”，今天應邀出席成立大會。



趙少康指出，“黨外”的發起人多達26人，除了麗文，還有蕭旭岑、區桂芝、館長、廖元豪、林子文等人，不少人的政治光譜被認為偏綠，成立大會現場滿滿的人跟媒體，代表民心思變，大家都不想再坐以待斃，不能再讓台灣重回一黨獨大。幾位年輕人也組成“戰世代”加入，當中包括因為“罷雙吳”遭到司法追殺的賴苡任、李孝亮、林叡。