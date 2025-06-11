柯建銘：等藍委下課　法案就不會被阻饒

柯建銘。（中評社 資料照） 中評社台北6月11日電（記者 黃筱筠）“立法院”院會10日審查《軍人待遇條例》相關法案，最終通過國民黨團版本，提高加薪達新台幣3萬元，並自明年元旦起實施。根據轉述，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘在中常會報告，這個條例通過，是無差別加薪，未來一年“國防部”會增加290億元之支出。國民黨推這樣修法，沒有正當性，非常危險，國民黨提出相關修法是為了反制大罷免。



柯建銘在中常會報告說，大法官人事同意權，若本週排案，7月可以處理。對民進黨最重要4100億元特別條例要處理。大罷免7月之後，國民黨“立委”就下課，這些法案就不會被阻撓。



據轉述，民進黨秘書長林右昌中常會報告，第一件事情新北“立委”蘇巧慧、吳琪銘等罷免案連署都沒通過。第二是，青年部發起夏日破浪活動，參加罷免行動走上街頭，希望年輕人響應罷免活動。



林右昌也說，“夏日破浪”命名是因浪花的色系為藍、白色，透過“破浪”展現青年破除國民黨地方盤根錯結的勢力，拔除國民黨“立委”之意象，相關活動從今天報名到下週三為止。預計招募30至50名志工夥伴，搭配既有青年部國務青團隊，一起上街宣講、發放傳單，展現青年朋友對守護民主的行動力。



民進黨青年部在提到將舉辦“夏日破浪行動”，邀請對民主政治有熱忱的青年朋友，加入成為行動夥伴，一起走上街頭，直接向社會溝通，讓更多人支持公民團體罷免不適任“立委”的行動。