網紅館長：促進兩岸和平　政府不做我來做

“館長”陳之漢遊上海外灘。（照片：館長惡名昭彰YouTube） 中評社台北6月11日電／長期挺柯網紅“館長”陳之漢10日赴上海，並直播觀光行程，11日上午展開他到訪上海的第二天行程，白天遊覽徐家匯、外灘，晚間夜遊黃浦江。館長受訪時表示，“很多大陸人對我說謝謝‘促進兩岸和平’，但兩岸和平是政府應做的，政府不做我來做。”



根據《中天新聞》報導，館長一行人步行途中，不斷有路過的大陸民眾認出他，不但上前握手、合照，還有一位單車騎士認出館長，停車上前要求合照，表明看到館長來大陸非常開心；有位女士向現場採訪的中天記者承認，她是館長的粉絲，經常關注動態，知道館長到上海後，特地到場想碰碰運氣，沒想到真遇上了。



館長逛街時，稱讚上海的市容建設，歷史古蹟與現代化共存的美景十分浪漫，很適合談戀愛，除了上海，他還想去重慶、深圳等地。



館長受訪時表示，“很多大陸人對我說謝謝‘促進兩岸和平’，但兩岸和平是政府應做的，政府不做我來做。”



館長今早9點開啟直播，坦言看到台灣一堆綠媒、綠營“立委”、青鳥對他的批評、抹黑，質疑他造假，讓他氣得一夜無法入眠，他嗆青鳥不敢到中國大陸了解實際情況，只會在台灣“抱著可悲的尊嚴”。



館長說，青鳥們昨天在社群上很用力在“打”他，截取片斷畫面說是他編的、來找他的人都是安排好的臨時演員；青鳥一直在造謠，沒辦法，因為他們如果知道，其實在上海這裡自由度那麼高，他們就“掰”不下去了。他也嘲諷青鳥“打開你的小腦袋”，別不敢到中國大陸了解實際情況，只會在台灣造謠。



館長也呼籲台灣觀眾，若想直接了解大陸的真相，除了看他的直播，也可以自己來玩。大家都有眼睛，可以親自來看看人家的建設和日常生活，如果只聽民進黨在那邊講，在那邊“吹”，會永遠看不到真相。



館長舉例，上海的飯店房間很便宜，吃的也不貴，一杯飲料20幾塊錢人民幣（折合新台幣約80多元）、五星級房間一晚1千多人民幣。大家可以自己親身到大陸來旅遊，實際體驗感受，這不是最好的事情？