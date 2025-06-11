館長上海行人氣旺　許多民眾要簽名合照

“館長”陳之漢與上海粉絲合照。（照片：館長惡名昭彰YouTube） 中評社台北6月11日電／台灣網紅“館長”陳之漢10日搭機赴上海進行為期6天5夜的“和平大使”行程。館長強調公開透明，自己沒有收錢，不過網路上還是有不少人質疑，讓他氣到一整晚沒睡。雖遭惡評打擾心情，但館長人氣不減，沿途吸粉無數，直播吸金更突破30萬。



媒體報導，館長10日晚間離開飯店，徒步走了至少10分鐘到餐廳，期間聽著當地導遊介紹建築、車輛及生活等。館長表示，許多人說他是被招待、安排，因此他故意徒步前往餐廳，想看看那些人怎麼說。



此外，有網友留言嗆館長挑上海有名的地方觀光，疑似幫中國大陸外宣。對此，館長直接大罵，出國都是去觀光，怎麼可能會去貧民窟之類的地方，比如外國人來台灣也是逛101之類的。



館長抵達餐廳後，許多粉絲紛紛上前合照，不斷笑說“歡迎來上海”、“柯文哲加油、台灣加油”，並贈送飲料、水果等禮物。期間，也有大陸人直言不認同館長的理念，但很歡迎對方來大陸。



館長一行人11日上午搭遊覽車到上海徐家匯徒步觀光時，不少人前來向他打招呼和要求合影，突然有民眾問他“陳先生你好，請問你是哪國人？”，他先是一愣，再向身旁記者表示，“有沒有……所以不只台灣，在大陸也是有這種要逼你表態。”



還有大陸民眾找館長合影時跟他說，“很高興在上海見到館長，有機會，救救柯P（前民眾黨主席柯文哲）！”館長也回應他，“我們一定救，謝謝你！”



大陸國台辦發言人朱鳳蓮11日上午在記者會上，被問到館長到上海一事表示，預祝他此行順利、順心。也歡迎包括台灣網紅在內的廣大台灣同胞來大陸進行各種新鮮優質體驗，“希望大家能善意、客觀地與兩岸朋友們分享見聞、增進瞭解”。