梨山賓館前蔣銅像要移置　盧秀燕籲就此打住

梨山賓館前蔣介石銅像。（中評社 方敬為攝） 中評社台中6月11日電（記者 方敬為）參山風景區管理處為改造台中市和平區梨山賓館前圓環意象，有意將賓館前蔣介石銅像移進室內展館，引發爭議。國民黨籍原民市議員古秀英今天質詢表示，該銅像在該處有歷史意義，地方族人非常不滿，若移走銅像，“祖靈會生氣！”請市長盧秀燕主持公道。盧表示，“行政院”先前已對中正路改名一事喊卡，銅像應該比照辦理，就此打住。



梨山賓館前蔣介石銅像，位於台8線中橫公路海拔1956米處，可能是台灣現存海拔最高的蔣銅像，但參山風景區管理處為改造賓館前圓環意象，計劃將銅像移往室內，消息傳出後引起當地民眾反彈，指中橫公路開拓史上，蔣銅像有歷史意義和定位，政府應致力讓大梨山地區對外交通更便利，而非在意識形態動手腳。



盧秀燕11日列席市議會總質詢，對於梨山賓館蔣銅像可能被移除答詢表示，之前面對中正路改名事件時，她已說過“歷史就是歷史”，“中央”說預算被砍光、沒錢買衛生紙，這段時間卻有些官員一再要改中正路名、移銅像，前陣子她才忍不住講“吃飽太閒”，看來“中央”預算不但沒有不夠，反而是吃太多、吃飽太閒，才會去做這些有的沒的。



盧秀燕呼籲，民進黨政府不要老是搞意識形態，應回歸民意，不過，她也要替參山處說話，相信處長或同仁也是迫不得已，畢竟現在是“順我者昌、逆我者亡”的狀態，公務員有不得已的地方，若不配合、前途可能不保。“中央”有交代就必須奉陪。



盧秀燕認為，該案應就此打住，現在院長都講話喊停中正路改名，若參山處還不配合，就是說一套做一套。參山處則表示，目前沒有接到指示要暫停，對於改建圓環一事，會持續與地方溝通。