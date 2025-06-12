游家富：黨外大聯盟成立是對國民黨失望

國民黨前中常委游家富。（中評社 方敬為攝） 中評社台中6月12日電（記者 方敬為）中國國民黨籍前“立委”鄭麗文組成“黨外在野大聯盟”，國民黨前中常委游家富接受中評社訪問表示，該聯盟的組成基本上是顯現出對最大在野黨中國國民黨的失望，說得更明白點，是對朱立倫帶領的國民黨感到失望。最近從大罷免的反制，到各類議題反映，國民黨中央只能說是軟弱無能，沒有戰力，在野人士只好另起爐灶。



游家富認為，此現象是朱立倫爭取連任黨魁的警訊，他建議，朱若識相，現在就可以請辭黨主席，交給更有能力的人領軍，甚至也可以由副主席暫時代理，直到大罷免結束後再改選黨魁，朱至少會比較體面，否則下屆黨主席改選，必敗無疑。



鄭麗文籌組“黨外在野大聯盟”，11日舉辦成立大會，現場除了馬英九基金會執行長蕭旭岑等多名發起人之外，包含游顥、賴士葆、陳玉珍、馬文君、林德福、鄭正鈐、牛煦庭、張啓楷、麥玉珍、高金素梅等國民黨、民眾黨與無黨籍“立委”，以及中廣前董事長趙少康都到場支持。鄭麗文表示，這不是為了大罷免成立的，希望能在未來關鍵的3到5年團結捍衛台灣民主。



游家富表示，黨外在野大聯盟成員名單，不少是泛藍背景，其實在野大聯盟照理說，應該是最大在野黨國民黨最有話語權才對，然而鄭麗文卻寧可跳出藍營，籌組另一個在野團體，代表國民黨在制衡民進黨的作為上，沒有成效，甚至是讓非綠選民感到失望。



游家富指出，當前朱立倫為首的國民黨中央團隊，一切以助朱連任黨魁為首要目的，而在制衡民進黨方面，沒有實質作為，好不容易4月26日發起“戰獨裁”示威集會，看起來有些起色，但結束之後，朱立倫不見人影，搞到最後，“立委”罷免連署，藍綠31：0，朱立倫此前號召罷免賴清德，大家都知道，唯有先成功罷免掉綠委，才有可能推進罷賴，可是朱喊了口號，也沒有挽起衣袖，真正協助各地的罷綠委連署。



此外，游家富批評，國民黨中央組織發展委員會也失能，黨員名單久未更新，導致死亡連署的問題成為綠營鬥爭破口，文傳會在輿情的反應也慢半拍，朱立倫更是沒有勇氣站出來承擔責任，國民黨面對民進黨的政治鬥爭，完全被壓著打，這樣軟趴趴的在野黨，自然無法受到民眾期待，所以有志之士只好另起爐灶。