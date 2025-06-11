黨主席選舉延期？國民黨：目前都照規劃

國民黨文傳會主委林寬裕（中）受訪，右為發言人楊智伃。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月11日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫日前受訪表示，黨主席改選，7月公告，9月改選，10月交接。針對傳出中常委陳俗蓉提案要求延後主席選舉，國民黨文傳會主委林寬裕11日表示，今日中常會並沒有相關提案，陳俗蓉也發言澄清，並沒有如媒體所言要提案建議延選。



日前媒體報導，屬於中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁人馬的中常委陳俗蓉，已致電其他中常委取得共識，最快於本周中常會提案要求延後黨主席選舉。



林寬裕強調，到目前為止，黨中央都是按照主席朱立倫順利推動交棒的精神進行規劃，但中常委本來就有提案權力，如果未來有提案，就會依照會議規範處理提案。



林寬裕表示，黨主席改選在國民黨的內規當中有非常明確的規定，4年前的黨主席選舉由於碰上新冠疫情而延後2個月，在10月份舉行，如果按10月往前推算，目前選舉時程都還沒有到，自然也就沒有所謂延後選舉的問題。



此外，針對“黨外在野大聯盟”今日成立，國民黨發言人楊智伃表示，今天早上看到記者會相關內容非常開心，有愈來愈多的力量加入在野，一起面對民進黨的惡罷與獨裁，她相信會有愈來愈多的人加入反綠陣營。



至於馬英九將第四度赴大陸訪問，楊智伃說，馬英九基金會從事兩岸青年交流活動已經行之有年，今天上午黨中央有看到相關訊息，也掌握了相關行程內容。